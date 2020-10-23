İHA ekipleri, Ayasofya Camii önünde drone'lu koronavirüs denetimi yaptı

İHA ekipleri, Ayasofya Camii önünde drone'lu koronavirüs denetimi yaptı

Turizm polisiyle birlikte İnsansız Hava Araçları Büro Amirliği ekipleri, cuma namazı öncesi Ayasofya Camii'nde drone destekli koronavirüs denetimi gerçekleştirdi.

Geçtiğimiz aylarda ibadete açılan Ayasofya Camii, ziyaretçi akınına uğramayı sürdürürken cuma namazlarında da yoğunluk yaşamaya devam ediyor.

Ayasofya Camii'nde, koronavirüs önlemleri ve denetimleri kapsamında çalışmalar özenle sürdürülüyor.

Koronavirüs ile mücadele kapsamında Sultanahmet Meydanı ve Ayasofya Camii önünde drone destekli denetim yapıldı.

İHA BÜRO AMİRLİĞİNDEN, DRONLU KORONAVİRÜS DENETİMİ

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı İnsansız Hava Araçları (İHA) Büro Amirliği ile Turizm Şube ekiplerinin ortak yaptığı denetimde maske ve mesafe kuralı hakkında uyarılar yapıldı.

İnsansız Hava Araçları Büro Amirliği ekipleri havadan, polis ekipleri de yerden vatandaşların maske ve mesafe kuralına uyup uymadıklarını kontrol etti.

Ayasofya Camii önünde dronlu koronavirüs denetimi yaptı VİDEO



UYARILAR YAPILDI

Drone ile maske ve mesafe kurallarını içeren Türkçe ve İngilizce uyarılar yapıldı.

Maske takmayan, maskeyi yanlış takan ve sosyal mesafe kuralına uymayanlar drone yardımıyla tespit edilerek uyarılarda bulunuldu.

















