İHA Kayıt Sistemi: Drone kaydı nasıl yapılır?

Yasal olarak drone uçurmak isteyenlerin, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü İHA Kayıt Sistemi'ndeki formu doldurması gerekiyor. Peki Drone kaydı nasıl ve nereden yapılır? İşte İHA Kayıt Sistemi ekranı...

Drone uçurmadan önce yapmanız gereken bir şey var... Yasal olarak drone uçurabilmeniz için, prosedürleri yerine getirmeniz gerekiyor.

Drone ilk çıktığında herhangi bir izin veya kayıt gerekmeden uçurmak mümkündü fakat, ülkemizde bazı olaylar sebebi ile Drone uçurmak için sivil havacılık kaydı yapılması gerekiyor.

Peki Drone kaydı nasıl ve nereden yapılır? İşte birkaç adımda drone kaydınızı tamamlamanın yolu...

DRONE KAYDI NASIL YAPILIR?

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü sitesine girdiğinizde sizden kayıt yapmanız için siteye TC kimlik numarası ile kayıt olmalısınız. Karşısına çıkan aşağıda bulunan formu tamamen doğru bilgiler ve eksiksiz doldurunuz.

Bu işlemleri sorunsuz geçtikten sonra karşımıza İHA Pilot Kayıt Başvurusu diye bir sayfa açılacak, bu sayfada sizden bir vesikalık resim, alınan drone eğitimi (var ise), sağlık raporu ve yine eğer var ise amatör telsizci belgesi istemektedir.

Eğer hobi olarak drone uçurmak istiyor iseniz cihazınız 4 kg altında bir ağırlığa sahipse IHA – 0 – Sportif / Amatör seçeneğini seçiyoruz.

Bu kısımı doldurduktan sonra SHGM’ye Gönder seçeneğine tıklıyoruz. Kaydınız onaylandıktan sonra dönüş maili gelecektir.

DRONE KAYIT ÜCRETİ

Drone’unuzu SHGM İHA kaydı yaparken sizden herhangi bir ücret talep edilmiyor. Drone kaydı ya da pilotluk kaydı ücretsiz.