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    İHH, Afganistan'ı Ramazan'da yalnız bırakmadı

    İhtiyaç sahiplerine ulaşmayı sürdüren İHH, Ramazan çalışmaları kapsamında 2 bin 400 Afgan aileye kumanya dağıttı.
    • 30.04.2022 - 13:10
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    İHH, Afganistan'ı Ramazan'da yalnız bırakmadı

    İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, yardıma ihtiyacı olanların kalbine dokunmaya devam ediyor.

    Vakıf Ramazan dönemi boyunca Türkiye dahil 57 ülkede çalışma yürüttü.

    Afganistan'a da yardım gitti

    Yardım adreslerinden biri de Afganistan oldu.

    Afganistan'ın çeşitli bölgelerinde 2 bin 400 aileye, içerisinde un, şeker, çay, barbunya, yağ, salça, pirinç, nohut, makarna, hurma ve tuz bulunan kumanyalar dağıtıldı. Bunun yanı sıra 2 bin 600 kişiye de iftarlık ikramında bulunuldu.

    2 bin çocuğa bayramlık dağıtıldı

    AA'nın haberine göre; yardımlar kapsamında 2 bin yetim çocuğa bayramlık kıyafet, 400 aile ile 200 medrese öğrencisine et, 350 kişiye fitre ve zekat ile bin 20 adet temizlik seti dağıtıldı.

    Afganistan Tarım, Sulama ve Hayvancılık Bakanlığı ile koordineli olarak 32 bin 500 meyve ağacı fidanını 11 şehirde çiftçilere ulaştıran İhh, bazı illerde 5 bin 600 zeytin fidanı, 150 ton buğday, 8 ton sebze ve 2 ton nohut tohumu dağıtımı yaptı.

    İHH, Afganistan ı Ramazan da yalnız bırakmadı #1

    Öte yandan, Afganistan halkına destek olmak isteyenler tüm operatörlerden "AFGANİSTAN" yazıp 3072'ye kısa mesaj göndererek 10 lira destekte bulunabiliyor. Daha fazla bağış yapmak isteyenler ise internet sitesinden online bağış yoluyla ya da İHH'nın banka hesap numaralarına açıklama kısmına "AFGANİSTAN" yazarak istediği tutarda yardım edebiliyor.

    İHH, Afganistan ı Ramazan da yalnız bırakmadı #2

    İHH, Afganistan ı Ramazan da yalnız bırakmadı #3


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