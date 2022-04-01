"Ramazan'ı Yaşat" sloganıyla 2022 yılı Ramazan çalışmalarını sürdüren İHH İnsani Yardım Vakfı ekipleri, hayırseverlerin yardımlarını Türkiye dâhil 57 ülkeye ulaştırmak için yola çıktı.

30 yıldır dünyanın farklı coğrafyalarında Ramazan çalışmaları yürüten İHH İnsani Yardım Vakfı, bu yıl da Türkiye dahil 57 ülkede yardım faaliyetlerinde bulunacak.

Önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da Türkiye’de ve dünyada yetimler ile ailelerine destek olunacak, yetimlere bayramlık giysiler hediye edilecek, iftar sofraları kurulacak, kumanyalar ve nakdi yardımlar dağıtılacak.

HAZIRLIKLAR TAMAM

Hazırlıklarını tamamlayan İHH ekipleri, dünyanın farklı coğrafyalarına yardımları ulaştırmak üzere vakfın genel merkezinden yola çıktı. Ekipleri uğurlama programında açıklamalarda bulunan İHH Genel Sekreteri Durmuş Aydın, İHH’nın 30 yıldır mazlumlara, mağdurlara ve ihtiyaç sahiplerine yönelik yardım çalışmalarında bulunduğunu belirtti. Aydın, "İHH İnsani Yardım Vakfı olarak, Ramazan kumanyalarımızla, yetimlere bayramlık elbisemizle, fitremizle, zekatımızla, fidyemizle inşallah çocuklarımızı, ihtiyaç sahiplerini, mültecileri, garipleri hepsini sevindireceğiz. Allah’a şükürler olsun, Latin Amerika’dan Orta Doğu’ya, Asya’dan Afrika’ya dünyanın 57 ülkesine dağılmış vaziyetteyiz." ifadelerini kullandı.

İHH ekipleri Ramazan çalışmaları için yola çıktı VİDEO



"YETİMLERİN YANINDA OLACAĞIZ"

Vermiş oldukları desteklerden dolayı bağışçılara teşekkür eden Aydın, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İnşallah sizlerin destekleriyle yetimlerimizi sevindireceğiz. Yetimlerimizin yanında olacağız. Kriz bölgelerinde, afet bölgelerinde, mültecilerin yaşadığı bölgelerde, çadırlarda iftar sofraları kuracağız, sahur sofraları kuracağız."





YURT İÇİNDE ÇALIŞMALAR DEVAM EDECEK

İHH Yurtiçi Yardımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Demir ise, Ramazan’da Türkiye’de yapılması planlanan yardım çalışmalarıyla ilgili konuştu. Demir, 2 yıllık pandemi sürecinde yoğun bir çalışma yürüttüklerini belirterek, "İnşallah bu dönemde kumanya dağıtımlarımız artacak. Yetim bayramlık çalışmalarımız ve fitre ile zekât dağıtımlarımız olacak. Ekonomik sıkıntı yaşayan kişilere yönelik nakdi yardım çalışmalarımız da devam edecek." dedi.

ÇALIŞMALARA DESTEK İÇİN

Hayırseverler, Türkiye’de ve dünyanın farklı bölgelerindeki ihtiyaç sahibi Müslümanlar için zekâtlarını, fitrelerini, sadakalarını ve kumanyalarını bağışlayarak İHH’nın Ramazan boyunca gerçekleştireceği kampanyalara destek olabilirler.

Bağışçılar;

-FITRE yazıp 4072’ye SMS göndererek 50 TL,

-IFTAR yazıp 4072’ye SMS göndererek 50 TL,

-KUMANYA, BAYRAMLIK ya da IFTAR, kelimelerinden birini yazıp 3072’ye SMS göndererek 10 TL katkıda bulunabilirler.

Ayrıca, daha yüksek tutarlarda bağış yapmak isteyen hayırseverler, İHH’nın banka hesaplarından, internet sitesinden online olarak ve en yakın İHH temsilciliğine başvurarak yardımda bulunabilecek.