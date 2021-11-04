İHH, Endonezya'daki yetimlere topraksız tarım eğitimi veriyor

Yetim kız çocuklarına topraksız tarım eğitimi sağlayan İHH, yetimlerin yaptıkları üretimle kendi gelirlerini elde etme fırsatı sağlıyor.

İHH İnsani Yardım Vakfı, Endonezya’nın Açe bölgesindeki İstanbul Baba Murat Korkmaz Yetimhanesi’ndeki çalışmaları sürdürüyor.

Yetim kız çocuklarının el becerilerinin gelişmesi ve kendilerini geliştirmeleri için çabalayan İHH, doğal ve hızlı tarım yöntemi olan topraksız tarım çalışmaları yürütüyor.

Topraksız tarım modelleri, dünyanın dört bir yanında uygulanıyor ve her geçen gün daha fazla kişi tarafından deneniyor.

EKİNLER, BESİN İHTİYACINI SU VE HAVADAN ALIYOR

Ekinlerin besin ihtiyacının topraktan değil de su veya hava aracılığıyla karşılanmasına dayanan bu sistem, her geçen daha fazla ilgi çekiyor.

97 KIZ ÇOCUĞU, FAALİYETLERİNE DEVAM EDİYOR

Çalışmalar kapsamında yetimhane içerisinde, tarım alanları kuran İHH, 97 yetim kız çocuğun ve 6 belletmenin de yardımları ile yetimhanedeki tarım faaliyetlerini sürdürüyor.

GELİR KAYNAĞI OLUŞTURUYORLAR

Süreç sonunda tarımdan elde edilen ürünler, paketlenerek satışa sunuluyor. Tarım sürecini öğrenen yetim kız çocukları, aynı zamanda yetimhane için gelir kaynağı sağlıyor.

Topraksız tarım nedir?

Ekin üretiminde toprağın, atığın, böcek ilacının olmadığı yeni bir sistem. Daha uygun maliyetli, daha az kimyasal kullanılan, daha dar alanda yapılan, kaynakları tasarruflu kullanan bir üretim mümkün mü sorusuna yanıt olan topraksız tarım sistemi, dik veya yatay uygulanabiliyor. Çiftçilerin üretim üzerinde daha fazla kontrol sahibi olmasını sağlayan, emekten, zamandan tasarruf sunan topraksız tarım, geleceğin tarım modeli olarak görülüyor. Topraksız tarım, farklı tekniklerle uygulanıyor.

Hidroponik, akuaponik ve aeroponik tarım yetiştiriciliği teknikleri, topraksız tarımın tekniklerini oluşturuyor. Alan biriminin verimini artıran dikey çiftçilik de bu üretim yöntemleriyle beraber uygulanabiliyor, ayrıca yıl boyunca sürekli üretim vadettiği için toprakta yapılan tarıma bereketli bir alternatif oluşturuyor.