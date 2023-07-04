İHH, ihtiyaç sahiplerinin yüzünü Kurban Bayramı’nda güldürdü İHH İnsani Yardım Vakfı, vekaletini aldığı 75 bin 53 hisselik kurbanı Türkiye dahil 48 ülkede yaklaşık 3 milyon ihtiyaç sahibine ulaştırdı. İHH ayrıca, bağışçıların destekleriyle 10 ülkedeki 33 bin 312 yetim ve ihtiyaç sahibi çocuğa bayramlık hediye etti.

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Müslümanlar için bayram; birlik demek, beraberlik demek, yardım demek…

İHH İnsani Yardım Vakfı da, bu Kurban Bayramı'nda yine sevgi iklimini oluşturdu, milyonlarca ailenin yüzünü güldürdü.

“Kurban İbadet Paylaşmak Kardeşliktir” sloganıyla yola çıkan İHH, Türkiye dahil 48 ülkede yardım yaptı.

3 milyona yakın kişiye et ulaştırıldı

İHH, vekaletini aldığı 75 bin 53 hisselik kurbanı, bağışçılar adına ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı.

Ayrıca, Türkiye’nin çeşitli illerinde İHH’ya bağlı olarak faaliyet gösteren insani yardım dernekleri tarafından da bin 900 hisselik kurban kesimi yapıldı ve ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı.

İHH 600 bin 424 aileye kurban eti dağıtılırken, toplamda 3 milyona yakın kişi dağıtımlardan istifade etti.

Dünyanın dört bir yanına gittiler

Kurban çalışmaları için dünyanın dört bir yanına giden İHH ekipleri, kendilerini bekleyen kardeşlerine sadece kurban eti de götürmedi.

Onların hayat koşullarını iyileştirmeye yönelik çeşitli projelerle de destek oldu.

İHH, başta deprem bölgelerinde olmak üzere Türkiye’de ise 6 bin 672 hisselik kurban kesti ve ihtiyaç sahiplerine pay dağıtımında bulundu.

Dağıtımlardan toplamda 250 bine yakın kişi faydalandı.

Bayraklıklar dağıtıldı

Vakıf ayrıca, Türkiye’de 12 bin 564 çocuğa bayramlık hediye etti.

İHH, Türkiye’deki yardımların yanında 9 ülkede daha yetim ve ihtiyaç sahibi çocuklara bayramlıklar ulaştırdı.

Yurt içindeki dağıtımlar ile birlikte toplam dağıtılan bayramlık sayısı 33 bin 312 oldu.

Kurban kesilen ülkeler

Bulundukları kıta ve bölgelere göre, İHH’nın kurban kestiği ülkeler şu şekilde:

Orta Doğu: Türkiye, Yemen, Filistin (Gazze ve Batı Şeria), Suriye, Irak, Lübnan, Ürdün

Afrika: Çad, Mali, Togo, Nijer, Sierra Leone, Burkina Faso, Moritanya, Gine, Burundi, Etiyopya, Uganda, Benin, Malavi, Sudan, Somali, Tanzanya, Kenya

Orta Asya ve Kafkasya: Moğolistan, Gürcistan (Acara), Afganistan, Azerbaycan, Kırgızistan, Tacikistan, Kazakistan

Güney Asya: Bangladeş (Arakan), Myanmar (Arakan), Pakistan, Tayland (Patani), Nepal, Sri Lanka, Filipinler (Bangsamoro), Hindistan (Keşmir), Vietnam

Balkanlar ve Avrupa: Bosna Hersek, Kosova, Arnavutluk, Kuzey Makedonya, Karadağ, Sırbistan (Sancak ve Preşova), Romanya, Ukrayna (Kırım).

İhtiyaç sahiplerinin yüzü her bayram İHH sayesinde gülüyor

İHH, geçen yıl Kurban Bayramı çalışmaları kapsamında toplamda 65 bin 775 hisse kurbanı 2 milyon 630 bin ihtiyaç sahibine ulaştırmıştı.