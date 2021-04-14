Ramazan'da umut var sloganıyla bu yıl yollara düşen İHH ekipleri, ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürüyor.

On bir ayın sultanı Ramazan geldi, hoş geldi.

Her yıl Ramazan ayında ihtiyaç sahiplerine yardım için harekete geçen İHH İnsani Yardım Vakfı’nın çalışmalarına, bu yıl Ensonhaber de eşlik etti.

TERÖR NEDENİYLE 1.5 MİLYON İNSAN GÖÇ ETTİ

Burkina Faso’da terör örgütü Boko Haram’ın saldırıları nedeniyle evlerinden olan yaklaşık 1,5 milyon kişi, ülkenin kuzeyinden güneyine geldi ve burada oluşturulan çadır kamplarına yerleştirildi.

Büyük bir yoksulluk içerisindeki Burkina Faso, iç göçler nedeniyle yeni bir krizle karşı karşıya.

İHH ile Burkina Faso’da Ramazan yardımı-Video

SAHURLA BAŞLAYAN 120 KİLOMETRELİK YOLCULUK

Bölgedeki ihtiyaç sahiplerini tespit eden İHH ekibiyle ilk gün yolculuğumuz sahur vakti başladı.

Gün içinde hava sıcaklığının 45 dereceye kadar yükselmesi nedeniyle güneş doğmadan yola çıktık.

120 kilometrelik yolculuğun ardından ulaştığımız kamplarda heyecanlı bir bekleyiş vardı.

KELİMELERLE ANLATILAMAYAN MUTLULUK

İnsanların bizi gördüğünde gözlerinde beliren mutluluğun kelimelerle anlatamayacağım.

Farklı kamplarda yardımlara devam ederken güneş iyice tepeye çıktı.

DÖNÜŞTE DUYGUSAL VEDA

Yardım dağıtımlarını tamamladık, eksikleri not aldık. Artık dönüş vakti geldi.

Vedalaşırken gerçekleşen duygusal konuşma oldukça etkileyiciydi.

Fransızca konuşan İbrahim, “Biliyoruz ki siz imanlı insanlarsınız. Ramazan ayında buraya geldiyseniz, siz de imanlısınız bunu Allah için yapıyorsunuz. Rabbim de sizlere bunun hakkını verir inşallah.” diyerek uğurladı bizi.

HAYAT KURTARAN YARDIMLAR

Bu ziyaretlerde, Ramazan ayına girilmesiyle dünyanın birçok farklı noktasında eş zamanlı olarak başlayan yardımların, ne kadar önemli olduğunu yeniden anladım. Ne mutlu paylaşmayı bilene!