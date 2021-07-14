- Haberler
- Yaşam Haberleri
- İHH Kurban ekipleri yola çıktı
İHH Kurban ekipleri yola çıktı
Kurbanla Hatırla” sloganıyla 2021 Kurban çalışmalarını sürdüren İHH İnsani Yardım Vakfı ekipleri, hayırseverlerin iyiliklerini Türkiye ile birlikte dünyanın 65 ülkesine ulaştırmak üzere yola çıktı.
- Haber Merkezi
- 14.07.2021 - 14:47
- Güncelleme : 14.07.2021 - 15:14
Kurbanla Hatırla” sloganıyla 2021 Kurban çalışmalarını sürdüren İHH İnsani Yardım Vakfı ekipleri, hayırseverlerin iyiliklerini Türkiye ile birlikte dünyanın 65 ülkesine ulaştırmak üzere yola çıktı.
İHH Kurban ekipleri yola çıktı ViDEO