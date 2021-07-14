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    İHH Kurban ekipleri yola çıktı

    Kurbanla Hatırla” sloganıyla 2021 Kurban çalışmalarını sürdüren İHH İnsani Yardım Vakfı ekipleri, hayırseverlerin iyiliklerini Türkiye ile birlikte dünyanın 65 ülkesine ulaştırmak üzere yola çıktı.
    • Haber Merkezi
    • 14.07.2021 - 14:47
    • Güncelleme : 14.07.2021 - 15:14
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    İHH Kurban ekipleri yola çıktı

    Kurbanla Hatırla” sloganıyla 2021 Kurban çalışmalarını sürdüren İHH İnsani Yardım Vakfı ekipleri, hayırseverlerin iyiliklerini Türkiye ile birlikte dünyanın 65 ülkesine ulaştırmak üzere yola çıktı.

    İHH Kurban ekipleri yola çıktı ViDEO

    İHH Kurban ekipleri yola çıktı #1

    İHH Kurban ekipleri yola çıktı #2

    İHH Kurban ekipleri yola çıktı #3

    İHH Kurban ekipleri yola çıktı #4

    İHH Kurban ekipleri yola çıktı #5

    İHH Kurban ekipleri yola çıktı #6

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