İHH, Ramazan’da 2,5 milyon kişiye ulaşmayı hedefliyor

30 yıldır dünyanın farklı coğrafyalarında Ramazan çalışmaları yürüten İHH İnsani Yardım Vakfı, bu yıl da “Ramazan’ı Yaşat” sloganıyla Türkiye dâhil 57 ülkede yardım faaliyetlerinde bulunacak.

"Ramazan’ı Yaşat" sloganı ile çalışmalarını gerçekleştirecek olan İHH İnsani Yardım Vakfı ekipleri, ulaştıkları bölgelerde ihtiyaç sahiplerinin, mültecilerin, yetim ailelerinin kapılarını çalacak, Ramazan yardımları götürecek.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da Türkiye’de ve dünyada yetimler ile ailelerine destek olunacak, yetimlere bayramlık giysiler hediye edilecek, kumanyalar dağıtılacak, iftar sofraları kurulacak ve yetimler için nakdi yardımlarda bulunulacak. İHH’nın tüm bu yardımlarından Türkiye’de ve dünyada toplamda yaklaşık 2,5 milyon kişinin istifade etmesi hedefleniyor.

GIDA KOLİLERİ 81 ŞEHRE DOĞRU YOLA ÇIKTI

Bu Ramazan’da yaklaşık 140 bin kişinin hayırseverlerin fitre ve zekat bağışlarından İHH aracılığıyla faydalanması planlanıyor. 400 TL olarak belirlenen kumanya paketlerinin Türkiye’de ve yurt dışında toplamda 300 bine yakın ihtiyaç sahibine ulaştırılması amaçlanıyor. Geçen sene olduğu gibi dağıtımlarda öncelenen Türkiye’deki gıda kolileri, 65 TIR’la 81 şehre doğru yola çıktı.

İFTARİYELİKLER İKRAM EDİLECEK

Bağışçılar, yurt dışında kurulacak olan iftar sofralarına 50 TL katkıda bulunarak bir kişinin iftarlığını karşılayabilecek. Suriye’nin çeşitli bölgelerinde ve kamplarda da yine iftariyelik ikramlarında bulunulacak.

İHH, bu Ramazan ayında da çocukları mutlu edecek çalışmalar planladı. Bu kapsamda, 31 ülkedeki 100 bin yetim ve ihtiyaç sahibi çocuğa bayramlık kıyafetler hediye edilecek. Hayırseverler, dünyanın dört bir yanında 200 TL’ye bir çocuğu baştan aşağıya giydirerek bayramlık ihtiyacını karşılayabilecek.

TÜRKİYE DAHİL 57 ÜLKEDE ÇALIŞMA YAPILACAK

İHH, bu Ramazan ayında, Türkiye dâhil 57 ülkede ihtiyaç sahiplerine yardım ulaştıracak.

Türkiye dışında savaş ve kriz bölgeleri ağırlıklı olmak üzere şu coğrafyalarda faaliyet yürütülmesi planlandı:

Orta Asya, Doğu Asya ve Kafkasya: Azerbaycan, Gürcistan, Afganistan, Kırgızistan, Kazakistan, Moğolistan, Tacikistan ve Ukrayna. (Kırım)

Balkanlar: Bosna Hersek, Kosova, Arnavutluk, Kuzey Makedonya, Romanya, Karadağ ve Sırbistan. (Sancak ve Preşova)

Güney Amerika: Kolombiya.

Afrika: Çad, Mali, Benin, Togo, Nijer, Sierra Leone, Burkina Faso, Moritanya, Burundi, Etiyopya, Sudan, Somali, Tanzanya, Kenya, Uganda, Cibuti, Kamerun, Güney Afrika, Mozambik, Gine ve Zimbabwe.

Ortadoğu: Yemen, Filistin, Irak, Lübnan, Ürdün, Suriye, Libya, Tunus ve İran.

Güney Asya: Bangladeş, Myanmar (Arakan), Pakistan, Endonezya, Tayland (Patani), Nepal, Sri Lanka ve Moro.

Orta Avrupa ve Doğu Avrupa: Moldova ve Macaristan.

GEÇEN SENE YAPILANLAR

İHH, 2021 yılı Ramazan çalışmaları kapsamında, Türkiye’nin 81 ilinin yanı sıra, 56 ülkede 2 milyon 700 bin kişiye ulaştı.

151 bin 673 ihtiyaç sahibine zekat, fitre ve fidye ulaştırıldı.

303 bin 288 kumanya paketi dağıtıldı.

1 milyon 79 bin 640 kişi bu kumanyalardan faydalandı.

296 bin 234 kişiye iftar yemeği verildi.

140 bin 209 yetim ve ihtiyaç sahibi çocuğa bayramlık kıyafet hediye edildi.

Türkiye genelinde 23 bin 165 aileye gıda kartı dağıtımı gerçekleştirildi. Suriye’deki mağdurlara ise ise 41 bin 767 adet hijyen paketi ulaştırıldı.

DESTEK OLMAK İÇİN

Hayırseverler, Türkiye’de ve dünyanın farklı bölgelerindeki ihtiyaç sahibi Müslümanlar için zekâtlarını, fitrelerini, sadakalarını ve kumanyalarını bağışlayarak İHH’nın Ramazan boyunca gerçekleştireceği kampanyalara destek olabilirler. Bağışçılar;

-FITRE yazıp 4072’ye SMS göndererek 50 TL,

-IFTAR, KUMANYA ya da BAYRAMLIK kelimelerinden birini yazıp 3072’ye SMS göndererek 10 TL katkıda bulunabilirler. Ayrıca, daha yüksek tutarlarda bağış yapmak isteyen hayırseverler, İHH’nın banka hesaplarından, internet sitesinden online olarak ve en yakın İHH temsilciliğine başvurarak yardımda bulunabilecek.