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    İHH, Şirin Ebu Akile adına Çad’da su kuyusu açtı

    İHH İnsani Yardım Vakfı tarafından, işgalci İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu öldürülen Al Jazeera televizyonunun Filistinli kadın muhabiri Şirin Ebu Akile adına Çad’da su kuyusu açıldı.
    • 21.05.2022 - 14:08
    • Güncelleme : 21.05.2022 - 14:19
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    İHH, Şirin Ebu Akile adına Çad’da su kuyusu açtı

    Dünyada her 10 kişiden biri suya erişemiyor. Kuraklık, yokluk, hızlı nüfus artışı ve kirlilik içilebilir temiz su kaynaklarını tehdit ediyor. Milyonlarca insanın sağlıklı suya sahip olamadığı dünyada kitlesel hastalıklar giderek artıyor.

    İHH İnsani Yardım Vakfı, dünya üzerinde su problemi yaşayan insanların temiz suya ulaşabilmesi için çalışmalar yapmaya devam ediyor. Bu çalışmaların başında ihtiyaç bölgelerinde su kuyusu açmak geliyor.

    İHH İnsani Yardım Vakfı, 22 yıldır dünyanın dört bir yanında su kuyuları açarak insanların temiz su ihtiyacını karşılıyor.

    Su kuyusundan bin 200 kişi istifade edecek

    İHH son olarak, işgalci İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu öldürülen Al Jazeera televizyonunun Filistinli kadın muhabiri Şirin Ebu Akile'nin adına Çad’da su kuyusu açtı.

    N’Djamena şehrine bağlı Attavıle köyünde açılan su kuyusundan köyde yaşayan bin 200 kişi istifade edecek.

    İHH, Şirin Ebu Akile adına Çad’da su kuyusu açtı #1

    İHH’dan taziye ziyaretleri

    İsrail zulmünü anlatmak için gittiği Cenin’de, görevi sırasında İşgalci İsrail polisi tarafından vurularak öldürülen Al Jazeera muhabiri Şirin Ebu Akile için, geçtiğimiz hafta İHH Genel Başkanı Bülent Yıldırım ve beraberindeki heyet Al Jazeera Türkiye ofisine taziye ziyareti gerçekleştirdi.

    İHH Mütevelli Başkanvekili Hüseyin Oruç da Filistin Başkonsolosluğu’nu ziyaret ederek başsağlığında bulundu.

    İHH, Şirin Ebu Akile adına Çad’da su kuyusu açtı

    İHH, Şirin Ebu Akile adına Çad’da su kuyusu açtı #2

    İHH, Şirin Ebu Akile adına Çad’da su kuyusu açtı #3

    İHH, Şirin Ebu Akile adına Çad’da su kuyusu açtı #4

    İHH, Şirin Ebu Akile adına Çad’da su kuyusu açtı #5

    İHH, Şirin Ebu Akile adına Çad’da su kuyusu açtı #6

    İHH, Şirin Ebu Akile adına Çad’da su kuyusu açtı #7

    İHH, Şirin Ebu Akile adına Çad’da su kuyusu açtı #8


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