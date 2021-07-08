Qatar Charity kurumu iş birliğiyle Suriye kuzeyinde bulunan Azez çevresinde çalışma yürüten İHH İnsani yardım Vakfı, “El Emel Kenti” adıyla yeni yerleşim yerinin temellerini attı.

İHH İnsani Yardım Vakfı, mazlum coğrafyalardaki faaliyetlerini sürdürüyor.

Qatar Charity kurumuyla iş birliği yapan İHH, Suriye'de yeni bir yerleşim yeri için de hazırlık yaptı.

İHH, Azez çevresinde “El Emel Kenti” adıyla yeni yerleşim yerinin temellerini attı.

BÜYÜK YAŞAM ALANI OLUŞTURULACAK

Azez’in doğusunda yer alan Tokli köyü çevresine kurulumuna başlanan El Emel Kenti’nde bin 400 konutun yanı sıra 2 bin öğrenci kapasiteli anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise, sağlık merkezi, mesleki eğitim merkezi ve cami inşa edilecek. 280 bin metrekarelik alana yapılacak olan El Emel Kenti’ndeki tüm konutlarla inşa edilen merkezlere, elektrik ve su verilecek.

İHH, Suriye'de El Emel Kenti'nin temellerini attı VİDEO



TEMEL ATMA TÖRENİ YAPILDI

Kilis’te gerçekleşen protokol imza törenine ve Azez’in doğusundaki Tokli köyünde temel atma törenine Kilis Valisi Recep Soytürk, Vali Yardımcısı Ömer Yılmaz, İHH Genel Başkanı Bülent Yıldırım ve Qatar Charity Başkanı Yusuf El Kavvari ile çeşitli sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve bölgenin ileri gelenleri katıldı.

"BU DEVİR, SURİYE'Yİ İMAR ETME DEVRİDİR"

Uzun yılladır Suriye halkının evsiz, su bulamaz ve eğitim imkanına kavuşmamış halde olduğunu belirten Bülent Yıldırım, "Türkiye halkı ve dünyada birçok sivil toplum kuruluşu ile beraber çok güzel çalışma yaptık.

Bu çalışmaları yaparken çok acılara şahit olduk imkansızlıklar gördük, bunun için çadırlar kurduk daha sonra briket evler yaptık. Fakat şimdi yeni bir devir başlatıyoruz. Bu devir, Suriye’yi imar etme devridir. Bu çalışmalardan biri de Azez’de yapacağımız Umut köyüdür" ifadelerini kullandı.

HAYIRSEVERLERE TEŞEKKÜR

Yıldırım, “Neden Umut diyoruz buna çünkü orada bir nesli inşa edip geleceği kurgulayacağız. Açacağımız bu köyler bütün dünyaya örnek olacak. Kimse, insanlığın bir kısmı hayat sürerken ben iyi yaşamaktan mutluyum diyemiyor artık çünkü kitle iletişim araçları ile bütün bilgilere sahip oluyorlar. Vicdan ve merhamet harekete geçti.” dedi. Yıldırım, Katar Emiri başta olmak üzere tüm hayırsever ve emeği geçenlere teşekkür ederek sözlerine son verdi.