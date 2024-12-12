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Haber Merkezi

2011 yılından bu yana Suriye’de insani yardım faaliyetlerini sürdüren İHH İnsani Yardım Vakfı, 27 Kasım’dan itibaren yaşanan gelişmelerle birlikte bölgede yardım çalışmalarını yoğunlaştırdı.

İHH Suriye Çalışmaları Medya Sorumlusu Selim Tosun, son yardımlara ilişkin yaptığı açıklamada, savaş mağduru ailelerin temel ihtiyaçlarını karşılamak için tüm imkânların seferber edildiğini belirtti.

Tosun, “Halep, Hama, Humus ve Şam’ın kırsal ve şehir merkezlerinde olduğu gibi Tel Rıfat, Lazkiye ve Münbiç gibi bölgelerde yaşayan ve memleketlerine geri dönen ailelere yardım ulaştırmaya devam ediyoruz.” dedi.

27 KASIM’DAN BU YANA BİNLERCE AİLEYE YARDIM

Tosun, yapılan yardımların detaylarını paylaşarak şu bilgileri verdi:

Bu süreç içerisinde Kilis Öncüpınar ve Reyhanlı Cilvegözü sınır kapıları üzerinden 60’tan fazla insani yardım tırını Suriye’ye gönderdik. Aynı zamanda 800 bin adet ekmek, 10 binlerce acil gıda paketi dağıttık.



Yine kış yardım malzemelerimiz kapsamında battaniye, kışlık kıyafet, gıda ve buna benzer ihtiyaç malzemelerini mağdur halka ulaştırdık. İHH İnsani Yardım Vakfı olarak, Suriye içerisindeki savaş mağduru ve ihtiyaç sahibi halka olan yardım çalışmalarımız devam edecek.

DESTEK OLMAK İÇİN

İHH’nın Suriye acil yardım çalışmalarına destek olmak isteyen hayırseverler, tüm operatörlerden SURIYE yazıp 3072’ye kısa mesaj göndererek 30 TL destekte bulunabiliyor.

Daha fazla bağış yapmak isteyenler ise İHH İnsani Yardım Vakfı’nın internet sitesinden online bağış yolu ile ya da vakfın banka hesap numaralarına açıklamaya ‘‘SURİYE ACİL’’ yazarak istediği tutarda yardımda bulunabiliyor.