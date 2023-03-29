İHH, yetim sponsorluk bedelini 400 lira olarak belirledi Dünya genelindeki mevcut ekonomik şartlar ve oluşan kur farkı sebebiyle 250 lira olan yetim sponsorluk bedeli, 1 Mart itibarıyla 400 lira oldu.

DHA

İHH İnsani Yardım Vakfı, dünyanın farklı coğrafyalarında bulunan 47 ülkede ve Türkiye’de, 137 bin 169 yetim çocuğu sponsorluk sistemiyle her ay düzenli olarak destekliyor.

Sistemle, yetimlerin eğitim, sağlık, gıda, kıyafet ve barınma ihtiyaçlarına katkı sağlanıyor.

Her yıl 120 ülkede ise 1 milyondan fazla yetim çocuğa dönemsel yardımlar ulaştırılıyor.

Yetim sponsorluk bedeli arttı

İHH, pandemiden itibaren dünya genelinde yaşanan ekonomik sorunlar ve döviz kurundaki artış sebebiyle yetim sponsorluk bedelini 250 liradan 400 liraya yükselttiğini açıkladı.

Yapılan artış, 1 Mart’tan itibaren uygulanmaya başlandı.

140 milyondan fazla yetim var

Yetim Sponsorluk Sistemi ile bir kişi; aile, kurum, arkadaş grubu, sınıf veya okul bir yetime sponsor olabiliyor.

Dünya genelinde 140 milyondan fazla yetim çocuğun olduğu tahmin ediliyor.

İşgal, savaş ve krizlerden çıkıp geliyorlar

Yetim çocukların çoğu, işgal, savaş ve krizlerin yaşandığı coğrafyalarda yaşıyor.

Aile korumasından uzak çocukların önemli bir kısmı; insan kaçakçılığı, çocuk askerliği, çocuk işçiliği, organ mafyası, madde bağımlılığı, suç örgütleri ve dilenci şebekeleri gibi tehditlerle karşı karşıya kalıyor.

İHH, yetimlerin yanında...

30 yılı aşkın süredir yetimlere yönelik çalışmalarda bulunan İHH İnsani Yardım Vakfı, yetimler büyüyüp kendi ayakları üzerinde duruncaya kadar onlara daima destek olmak; barınmadan sağlığa, eğitimden gıdaya her türlü ihtiyaçlarını karşılamak için ara vermeden çalışıyor.

Böylelikle, yetimlerin yakınlarının yanında kimseye muhtaç olmadan yaşamaları hedefleniyor.

Barınacakları merkezler yapılıyor

İHH ayrıca, ebeveynlerini kaybetmiş ve akrabaları yanında yaşamaları mümkün olmayan yetimler için de yetimhaneler inşa ediyor.

Şu anda 14 ülkede 42 yetimhane ve 2 yetim eğitim merkezi bulunuyor.

4 farklı ülkede ise toplamda 4 yetimhanenin inşaatı sürüyor.