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    İHH'dan Afganistan'a insani yardım

    İHH, Afganistan’da 10 bin ihtiyaç sahibi aileye gıda kolisi, engelli 750 kişiye tekerlekli sandalye ve 85 çiftçiye 7 bin 600 zeytin fidanı dağıttı.
    • Haber Merkezi
    • 14.11.2022 - 11:13
    • Güncelleme : 14.11.2022 - 11:22
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    İHH'dan Afganistan'a insani yardım

    Ülkede yardım faaliyetlerinde bulunduğu 25 yıllık süreç içerisinde pek çok projeyi hayata geçiren İHH, son bir aylık süreçte binlerce ihtiyaç sahibine yardım ulaştırdı.

    Yardım çalışmaları kapsamında Afganistan’ın 18 farklı bölgesinde, 10 bin aileye gıda paketi dağıtımında bulunuldu. Gıda paketlerinin içerisinde;  50 kilo un, 10 litre yağ, 10 kilo barbunya, 10 kilo pirinç, 10 kilo makarna, 3 kilo tuz ve 6 kilo hurma yer aldı.

    Engellilerin yüzü güldü

    Afganistan’da yıllar süren işgallerde yüz binlerce kişi hayatını kaybetti, yüz binlerce kişi ise yaralandı ya da sakat kaldı. Şu anda Afganistan’da on binlerce kişi, engelli olarak hayatlarına devam ediyor.

    İHH İnsani Yardım Vakfı, hayat şartlarının iyileşmesine katkı sunmak amacıyla engelli 750 kişiye tekerlekli sandalye dağıtımında bulundu.

    İHH dan Afganistan a insani yardım #1

    38 ev yapılıyor

    İHH, Afganistan’da 22 Haziran’da meydana gelen depremde evleri yıkılan 38 aileye yönelik de proje başlattı. Proje kapsamında, depremden en çok etkilenen bölgelerden olan Paktika’nın Bermel ilçesinde bulunan 4 köyde 38 evin inşasına başlandı. Evler, 2 odalı ve 50 metrekare büyüklüğünde olacak şekilde planlandı.

    İHH dan Afganistan a insani yardım #2

    Çiftçiye zeytin fidanı dağıtıldı

    Ziraat projeleri kapsamında ise, ülkenin 3 farklı vilayetinde zeytin fidanı dağıttı. Khost şehrinde 2 bin 200, Laghman şehrinde 2 bin 200 ve Nangarhar şehrinde 3 bin 200 adet olmak üzere 7 bin 600 zeytin fidanı 85 çiftçiye ulaştırıldı.

    İHH dan Afganistan a insani yardım #3

    İHH dan Afganistan a insani yardım #4

    İHH dan Afganistan a insani yardım #5


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