İHH'dan yetim çocuklara tablet desteği

İHH, pandemi sürecinde uzaktan eğitime katılamayan öğrencilere yardım eli uzatttı.

İHH İnsani Yardım Vakfı, eğitim döneminin başlamasıyla beraber birçok öğrencinin derslerine evinden devam ettiğini, uzaktan eğitim için imkanı olmayan yetim çocukların ise derslere katılamadığını belirtti.

Bunun üzerine harekete geçen İHH, ülkenin dört bir yanında başlatılan eğitim seferberliğine destek oldu.

"TABLET HEDİYE EDİLECEK"

İHH'dan desteğe yönelik yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Koronavirüs ülkemizi ve dünyayı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Bu süreçten çocuklar da olumsuz etkilendi. Çok sevdikleri okullarından ayrı kaldılar. Eğitimin yeniden başlamasıyla birçok öğrenci evinden derslerine devam ediyor. Ancak uzaktan eğitim için imkanı olmayan yetim çocuklar derslere katılamıyor, eğitimleri aksıyor. Milli Eğitim Bakanlığı ve eğitimcilerin üstün gayretiyle, operatör firmalarının data hediyeleriyle katkı sağladığı eğitim seferberliğine İHH İnsani Yardım Vakfı da destek olacak. Hayırseverlerin destekleriyle İHH, bugüne kadar Pandemi sürecinde zor günler geçiren ihtiyaç sahibi ailelerin, yaşlı ve kronik hastaların ve yetim ailelerinin yanında olmuştu.

“Eğitimde Dayanışma Vakti” adını verdiği yeni kampanya ile birlikte İHH, Yetim Sponsorluk Sistemi’yle Türkiye’de destek olduğu yetim çocuklara, uzaktan eğitimlerine devam edebilmeleri için tablet hediye edecek. Yetimlere hediye edilecek olan tabletlerin dahili hafızası 32 GB, ekran boyutu 10 inç ve içerisinde 4G teknolojisi bulunacak."