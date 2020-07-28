İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı, "Kurban 2020" çalışmaları kapsamında yurt içinde 114 bin 552, yurt dışında ise 70 bin yetim ve mağdur çocuğa bayramlık ulaştırmaya başladı.

İHH, 28 yılın verdiği tecrübe ile bu yıl da yine mazlumların yanında olmak ve hayırseverlerin kurbanlarını ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak için Türkiye ve 52 ülkede yola çıkıyor.

Kurban bedelinin 900 TL olarak belirlendiği kampanya kapsamında, yetimler için de çalışma yürütülüyor.

TÜRKİYE'DE 81 İL, YURT DIŞINDA 26 ÜLKE

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, ihtiyaç sahibi yetişkin ve mağdur çocuklara bayramlık kıyafet ulaştırıyor. Hayırseverlerin destekleriyle yapılacak çalışmayla yurt içinde 81 ilde 114 bin 552 yetim, yurt dışında ise 26 ülkedeki 70 bin yetim bayramlık kıyafetlerle sevindirilecek.

İHH'dan yetim ve muhtaç çocuklara bayramlık ViDEO

Ayrıca vakıf, geliştirmiş olduğu Yetim Sponsorluk Sistemi'yle 51 ülkede 97 bin 456 yetimin aylık bakımını üstleniyor.

BAĞIŞTA BULUNMAK İSTEYENLER

İHH'nın Bayramlık Projesi aracılığıyla dünyanın dört bir yanı ile Türkiye'deki yetimlere yardımda bulunmak isteyen bağışçılar, "BAYRAMLIK" yazıp 3072'ye SMS göndererek 5 TL yardımda bulunabiliyor. Ayrıca, vakfın internet sitesi ve banka hesapları yoluyla da yine "BAYRAMLIK" koduyla projeye destek olunabiliyor. Bir bayramlık bedeli 150 TL olarak belirlendi.