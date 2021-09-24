İHH’nın 10 bininci su kuyusu Mali’de açıldı

21 yıldır dünyanın dört bir yanında su kuyusu açarak insanların temiz su ihtiyacını karşılayan İHH, 10 bininci su kuyusunu Mali’de hizmete açtı.

Dünyada her 10 kişiden biri suya erişemiyor; kuraklık, yokluk, hızlı nüfus artışı ve kirlilik içilebilir temiz su kaynaklarını tehdit ediyor.

Milyonlarca insanın sağlıklı suya sahip olamadığı dünyada kitlesel hastalıklar giderek artıyor.

İHH İnsani Yardım Vakfı ise dünya üzerinde su problemi yaşayan insanların temiz suya ulaşabilmesi için çalışmalar yapmaya devam ediyor. Bu çalışmaların başında ihtiyaç bölgelerinde su kuyusu açmak geliyor. Gönül bağı kuruluyor

GÖNÜL BAĞI KURULUYOR

Açılan su kuyuları, halkın temiz ve içilebilir su ihtiyacını sağlamakla birlikte özellikle hayvancılık ve küçük tarımsal faaliyetlerde de kullanılarak bölge insanları için geçim kaynağı oluyor. Susuzluk ve kıtlığın önlenmesinde önemli bir faktör olan su kuyuları ile bölgelerde gönüller fethediliyor ve bölge halkı ile bağışçılar arasında gönül bağı kuruluyor.

4,5 MİLYON KİŞİ ARTIK TEMİZ SUYA SAHİP

2021 yılı içerisinde de su kuyusu çalışmalarına ara vermeden devam eden İHH, Afrika ve Asya ülkelerinde su kuyuları açarak yüz binlerce insana umut oldu. Mali’nin Segou şehri Cemenibugu köyünde açtığı Taluğ Ailesi Su Kuyusu ile birlikte İHH’nın, 2000 yılından bu yana 41 ülke ve bölgede açtığı su kuyusu sayısı 10 bine ulaştı. Su kuyularından günlük istifade eden sayısı ise 4 milyon 478 bin 400’e ulaştı. Açılan standart su kuyularının yanında İHH, bir de 104 adet derin su kuyusunu çeşitli ülkelerde hizmete açtı. Standart kuyuları açmanın ihtiyacı karşılamadığı bölgelerde ve durumlarda devreye sokulan daha kapsamlı derin su kuyuları; depo, tesisat, güneş enerjisi sistemi, jeneratör, ve benzeri özelliklerle birlikte inşa edildi. Derin su kuyularının her biri yaklaşık 5 ila 10 bin kişinin ihtiyacını karşılıyor.

İHH'NIN BUGÜNE KADAR SU KUYUSU AÇTIĞI ÜLKE VE BÖLGELER

Afganistan, Bangladeş, Benin, Burkina Faso, Burundi, Cibuti, Çad, Endonezya (Açe), Etiyopya, Filistin (Gazze), Gana, Gine, Güney Afrika, Hindistan, Irak, Kamboçya, Kamerun, Kenya, Keşmir, Kırgızistan, Liberya, Lübnan, Mali, Moğolistan, Filipinler (Moro), Myanmar, Nijer, Nijerya, Pakistan, Patani, Ruanda, Senegal, Sierra Leone, Somali, Sri Lanka, Sudan, Suriye, Tanzanya, Togo, Uganda ve Zimbabve.

İHH’nın 10 bininci su kuyusu Mali’de açıldı VİDEO

DESTEK İÇİN

Hayırseverler, su kuyularına destek olmak için operatörlerden KUYU yazıp 3072'ye SMS göndererek 5 TL bağışta bulunabiliyor. Bir su kuyusunun tüm maliyetini karşılamak isteyen bağışçılar ise İHH'nın banka hesaplarına ya da online bağış yaparak mağdurlara umut olabiliyor.