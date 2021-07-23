İHH İnsani Yardım Vakfı, 29 yılın verdiği tecrübeyle bu bayramda da bağışlanan 62 bin 62 hisse kurbanı, Türkiye ile birlikte 65 ülkede yaklaşık 2.5 milyon ihtiyaç sahibine ulaştırdı.

İHH İnsani Yardım Vakfı bu yılki Kurban organizasyonunu “Kurbanla Hatırla” sloganıyla, Türkiye ile birlikte 65 ülkede gerçekleştirdi.

1993 yılında bir grup hayırseverin el ele vermesiyle Türkiye’de ilk defa vekâletle kurban projesini gerçekleştiren İHH, 29 yıldır gerçekleştirdiği kurban çalışmalarında milyonlarca insana yardım ulaştırıyor.

Kurbanlarını İHH'ya bağışlayan hayırseverler, kurban çalışmaları için belirlenen ülkeler arasından dilediğinde kurbanını kestirdi. Kurban kampanyası kapsamında İHH, hayırseverlerin destekleriyle 62 bin 62 hisse kurbanı 2 milyon 482 bin 480 ihtiyaç sahibine ulaştırdı.

NELER YAPILDI?

İHH İnsani Yardım Vakfı, 2021 yılı Kurban çalışması kapsamında Türkiye ile birlikte 65 ülkede kurban bağışlarını sahiplerine ulaştırdı. Bu yıl da Kurban vesilesiyle yeryüzüne dağıtan İHH ekipleri, kendilerini dört gözle bekleyen kardeşlerine sadece kurban eti götürerek değil, aynı zamanda hayat koşullarını iyileştirmeye yönelik çeşitli projelerle de destek oldu.

İHH’nın Kurban yardımları 2.5 milyon muhtaca ulaştı ViDEO

YURT İÇİNDE 184 BİN KİŞİYE ULAŞILDI

Uzun yıllardır dünyanın dört bir yanına iyilik taşıyan İHH, yurt içindeki ihtiyaç sahiplerini de unutmadı. İHH, Türkiye’nin 7 farklı bölgesinde yaşayan 165 bin 360 kişiye kurban eti ulaştırdı. Vakfın Türkiye’de bayramlık kıyafet ulaştırdığı yetim sayısı ise 19 bin 44.

YETİMLER BAYRAMA MUTLU GİRDİ

İHH, ayrıca Türkiye ile birlikte 20 ülkede toplamda 61 bin 836 yetim ve mağduru unutmayarak onlara bayramlık kıyafet hediye etti.

KRİZ BÖLGELERİNE ÖNCELİK VERİLDİ

Vakfın kurban organizasyonunda öncelik mülteci kampları, savaş, doğal afet, kronik açlık ve yoksulluk bölgeleri ile yaşlılar, kimsesizler, dullar, yetimhaneler, okullar ve hastanelere verildi. Bu kapsamda Suriye, Irak, Filistin, Somali, Yemen, Bangladeş, Arakan ve Doğu Türkistan ön planda tutuldu.

65 ÜLKEDE KURBAN ORGANİZASYONU

Türkiye ve KKTC.

Batı Afrika: Çad, Kamerun, Mali, Benin, Togo, Nijer, Sierra Leone, Burkina Faso, Senegal, Moritanya, Fildişi, Gana ve Gine.

Doğu Afrika: Burundi, Etiyopya, Uganda, Malavi, Sudan, Somali, Tanzanya, Kenya, Güney Afrika, Mozambik, Esvatini ve Cibuti.

Güney Asya: Bangladeş, Myanmar (Arakan), Pakistan, Endonezya, Tayland (Patani), Hindistan, Nepal, Sri Lanka, Filipinler (Bangsamoro) ve Vietnam.

Orta Asya: Moğolistan, Kırım, Gürcistan (Acara), Afganistan, Azerbaycan, Kırgızistan, Tacikistan, Kazakistan

Orta Doğu: Yemen, Suriye, Filistin, Irak, Lübnan, İran ve Tunus. Avrupa-Amerika: Macaristan, Bosna Hersek, Kosova, Arnavutluk, Kuzey Makedonya, Karadağ, Sırbistan (Sancak-Preşova), Haiti, Kolombiya, Venezuela, Romanya, Ekvator ve Bolivya.