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    İhlas suresi anlamı nedir? İhlas suresi okunuşu, anlamı ve faziletleri!

    Müslümanlar tarafından en çok merak edilenlerden biri ise surelerin anlamlarıdır. Peki İhlas suresi anlamı nedir, nasıl okunur? Faziletleri nelerdir? İşte detaylar...
    • 08.11.2022 - 12:03
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    İhlas suresi anlamı nedir? İhlas suresi okunuşu, anlamı ve faziletleri!

    İhlas Suresi, Allah'ın varlığını, birliğini, eşi ve benzeri olmadığını anlatır. Kur'an-ı Kerim'in 122. suresidir.

    Toplamda 4 ayetten oluşan İhlas Suresi, Mekke döneminde inmiştir. Ayrıca halk arasında Kulhuvallahu Ehad duası olarak bilinir.

    İhlas Suresi, günlük hayatta ve namaz aralarında sık sık okunduğundan anlamı ve faziletleri de sıkça araştırılır.

    Peki İhlas Suresi nasıl okunur? Meali nedir? İhlas Suresi faziletleri nelerdir? İşte detaylar...

    İhlas Suresi okunuşu

    İhlas suresi anlamı nedir? İhlas suresi okunuşu, anlamı ve faziletleri! #1

    Bismillâhi'r-Rahmâni'r-Rahîm.

    1- Gul huvallâhu ehad.

    2- Allâhu's-samed.

    3- Lem yelid ve lem yûled.

    4- Ve lem yekun lehû kufuven ahad.

    İhlas Suresi anlamı

    Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın adıyla.

    1- De ki: O Allah birdir.

    2- Allah samed (her şey O'na muhtaç, O kimseye muhtaç değil)'dir.

    3- O doğurmamıştır ve doğurulmamıştır.

    4- Ve hiçbir şey O'nun dengi değildir.

    İhlas Suresi faziletleri

    Hz. Peygamber bu sûrenin önemi ve fazileti hakkında söyle buyurmuştur: "Varlığım elinde olan Allah'a yemin ederim ki bu sûre Kur'an'ın üçte birine denktir" (Buhârî, "Tevhîd", 1). Yine Hz. Peygamber, sevdiği için bu sûreyi her namazda okuyan bir sahâbîye, "Onu sevmen seni cennete götürür" müjdesini vermiştir (Tirmizî, "Fezâilü'l-Kur'ân", 11, "Tefsîr", 93; diğer hadisler için bk. İbn Kesîr, VIII, 539-546).

    İhlas suresi anlamı nedir? İhlas suresi okunuşu, anlamı ve faziletleri! #2


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