İhtiyaç sahiplerine 90 milyon liralık sosyal yardım! Nakdi yardım kimlere, ne zaman yapılacak?

İhtiyaç sahiplerine 90 milyon liralık sosyal yardım! Nakdi yardım kimlere, ne zaman yapılacak?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ihtiyaç sahibi vatandaşlara, 5 başlıkta yaklaşık 90 milyon lira sosyal yardım ödemesi yapacaklarını duyurdu. Peki nakdi yardım kimlere, ne zaman yapılacak?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ihtiyaç sahibi vatandaşlara, 5 başlıkta yaklaşık 90 milyon lira sosyal yardım ödemesi yapacaklarını bildirdi.

Bu açıklamanın ardından yardım bekleyen vatandaşlar, ihtiyaç sahiplerine 90 milyon liralık nakdi sosyal yardımla ilgili detayları araştırmaya başladı.

Peki nakdi yardım kimlere, ne zaman yapılacak? İşte 90 milyon liralık nakdi sosyal yardımın detayları...

NAKDİ YARDIM KİMLERE YAPILACAK?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, yaptığı açıklamada, ekim ayına ilişkin nakdi sosyal yardım programlarına ilişkin bilgi verdi.

Bakan Derya Yanık, Eşi Vefat Eden Kadınlara Yönelik Nakdi Yardım, Muhtaç Asker Ailelerine Yardım, Muhtaç Asker Çocuklarına Yardım, Öksüz Yetim Yardımı ve Kronik Hastalık Yardımı (Yanık, tüberküloz ve subakut sklerozan panensefalit (SSPE) kronik hastalığı) kapsamında ödemelerin dün itibarıyla başladığını bildirdi.

Eşi vefat eden ve yardıma muhtaç kadınların yanında olmaya devam ettiklerini vurgulayan Yanık, "İhtiyaç sahibi kadınlarımıza bu kapsamda toplamda 51,6 milyon lira destek sağlıyoruz." dedi.

Zorunlu askerlik hizmetini yürüten, muhtaç er ve erbaşların aileleri ile çocuklarına 2 ayrı sosyal yardım programıyla destek verdiklerini belirten Yanık, bu kapsamda ihtiyaç sahiplerinin hesaplarına yaklaşık 23,5 milyon lira yatıracaklarını duyurdu.

Anne, babası veya her ikisi de vefat etmiş, 18 yaş altındaki ihtiyaç sahibi çocuklar için de destekte bulunduklarını hatırlatan Bakan Yanık, bu kapsamda hesaplara 11,1 milyon lira yatırılacağını kaydetti.

NAKDİ YARDIM NE ZAMAN YAPILACAK?

Kronik Hastalık Yardımı kapsamında yardım ödemeleri dün başladı. Bakan Derya Yanık, tüberküloz ve subakut sklerozan panensefalit (SSPE) kronik hastalığı olan ihtiyaç sahiplerine de 3,6 milyon lira destekte bulunacaklarını aktardı.

Kronik hastalık yardım ödemelerinin dün, diğer ödemelerin 25-28 Ekim'de yapılacağını belirten Yanık, "Böylece 5 başlıkta ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza yaklaşık 90 milyon lira sosyal yardım ödemesi yapacağız" fadelerini kullandı.