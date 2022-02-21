İkinci cemre ne zaman ve nereye düşecek? Cemre düşme tarihleri 2022

İkinci cemre ne zaman ve nereye düşecek? Cemre düşme tarihleri 2022

Baharı müjdeleyen cemrelerden ilki, 19-20 Şubat tarihlerinde havaya düştü. Akabinde ''2022 İkinci cemre ne zaman ve nereye düşecek?'' sorusu, vatandaşların gündemindeki yerini aldı.

"Ateş", "kor", "köz" gibi anlamlara sahip olan ve birer hafta arayla düştüğü kabul edilen cemrenin, soğuk kış günlerinin ardından havayı, suyu ve toprağı ısıttığına inanılıyor.

Cemrelerin düşmesi, aynı zamanda hayvancılıkla uğraşanlar için soğuk nedeniyle dışarıya çıkartamadıkları hayvanların otlaklara kavuşma zamanının yaklaştığını ifade ediyor.

Tarımla uğraşanlar için ise toprağın işlenme dönemine gelindiğini gösteriyor. Bu nedenle vatandaşlar, cemrelerin düşme tarihlerini iple çekiyor.

Havaların ısınmasını temsil eden ve bahar bayramı nevruzun da yaklaştığının göstergesi olan cemrelerden ilki, 19-20 Şubat'ta havaya düştü.

Akabinde ikinci cemrenin düşeceği tarih ve yeri, araştırılan konular arasında yerini aldı. Peki ikinci cemre ne zaman düşecek, nereye düşecek? İşte 2022 cemre düşme tarihleri...

2022 İKİNCİ CEMRE NE ZAMAN DÜŞECEK?

Baharın habercisi olarak kabul edilen cemrenin birer hafta arayla önce havaya, sonra suya ve son olarak toprağa düştüğüne inanılıyor. İlk cemre, 19-20 Şubat'ta havaya düştü.

İkinci cemre, 26-27 Şubat'ta suya, üçüncü ve son cemre ise 5-6 Mart'ta toprağa düşecek. Üçüncü cemrenin ardından baharın geldiği kabul ediliyor.