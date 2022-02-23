İkinci cemre ne zaman ve nereye düşecek? Adım adım bahara...

İkinci cemre ne zaman ve nereye düşecek? Adım adım bahara...

İlk cemrenin düşmesinin ardından güneş yüzünü gösteri ve havalar ufaktan ısınmaya başladı. Peki, İkinci cemre ne zaman ve nereye düşecek? İkinci cemrenin düşme tarihleri...

Kış aylarından çıkmak ve bir an önce bahara kavuşmak isteyenler, cemrelerin düşme tarihlerini araştırmaya başladı.

Şubat ayının sonuna yaklaşırken, cemrelerin düşmeye başlaması ile beraber Mart ayını umutla karşılayacağız.

Cemrelerin düşmesi güneşin yeniden yüzünü göstermesi, havaların ısınması ve çiçeklerin yeniden açması anlamına geliyor.

Bu kapsamda da baharın ve yazın müjdecisi olan cemrelerin ne zaman düşeceği merak edilmeye ve araştırılmaya başlandı.

Hava, su ve toprak olmak üzere tam üç defa düşen cemreler, belli tarihlerde düşmeye başlıyor.

Peki, İkinci cemre ne zaman ve nereye düşecek? İkinci cemrenin düşme tarihleri...

İKİNCİ CEMRE NE ZAMAN DÜŞECEK?

Cemreler birer haftalık aralıkla düşüyor ve 20 Şubat’ta düşen ilk cemrenin ardından ikinci cemre de 27 Şubat Pazar günü suya düşecek. Üçüncü cemre ise 6 Mart Pazar günü toprağa düşecek.

CEMRE NEDİR?

Türk Dil Kurumu’na göre cemre; ‘Şubat ayında birer hafta arayla havada, suda ve toprakta oluştuğu sanılan sıcaklık yükselişi’ demektir.

Cemrenin her yıl şubat ayı sonunda başlayan takvime göre önce havaya, sonra suya, son olarak da toprağa düştüğü kabul ediliyor.

Cemre düşmesi, bahar bayramı nevruzun yaklaştığına da işaret ediyor. Cemre düşmesi hayvancılıkla uğraşanlar için soğuk nedeniyle dışarıya çıkartamadıkları hayvanların otlaklara kavuşma zamanının yaklaştığını, tarımla uğraşanlar için de toprağın işlenme dönemine gelindiğini ifade ediyor.