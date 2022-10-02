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    Kangal fiyatları, ikinci el araba fiyatlarıyla kapışıyor

    Avrupa'dan yoğun talep gören saf ırk kangal köpeklerinden bazıları, ikinci el araba fiyatlarıyla yarışıyor. Kangallar, yurt içinde 750 bin TL'ye kadar satılabiliyor.
    • 02.10.2022 - 15:24
    • Güncelleme : 02.10.2022 - 15:48
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    Kangal fiyatları, ikinci el araba fiyatlarıyla kapışıyor

    Koruma iç güdüleri ile bilinen kangal köpeklerinin fiyatı, duyanları şaşırtıyor...

    TKC ve AKC gibi evrensel büyük köpek kulüpleri ve federasyonları tarafından tanınan ve geçmişten günümüze yüzyıllar bohyunca atalarımızı ve çiftliklerimizi koruyan kangal köpeği, son zamanlarda fiyatlarıyla adından sık sık söz ettiriyor.

    2 kilometreye kadar koku alıyorlar

    Özellikle güçlü yapıları, 2 kilometreye kadar koku alma, 25 kilometreye kadar görme yetenekleri  ile dünyanın en iyi koruma ve güvenlik köpeklerinden olan kangallar, heybeti tüm dünya tarafından bilinmektedir.

    Kangal fiyatları İkinci el araba fiyatlarıyla kapışıyor ViDEO

    Kangal fiyatları, ikinci el araba fiyatlarıyla kapışıyor #1

    Yurt dışında 80 bin dolar, Türkiye'de 750 bin TL

    Ülkemizin farklı illeriden seçilip getirilerek bakımları özen ve titizlik içersinde yapılan köpeklerin her birinin farklı özellikleri var.

    Hem dost olup hem de çiftlik, bahçe, ev gibi alanlarınızın güvenliğini sağlayan kangal cinsi köpekler yurtiçinden olduğu kadar yurt dışından da yoğun talep ve alıcı buluyor.

    İHA'nın Yurt dışından 80 bin dolara kadar alıcısı olan Kangal köpekleri yurt içinde de 750 bin liraya kadar satılabiliyor.

    Kangal fiyatları, ikinci el araba fiyatlarıyla kapışıyor #2

    Kangal fiyatları, ikinci el araba fiyatlarıyla kapışıyor #3


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