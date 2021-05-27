İkinci gerileme kapıda: Merkür retrosu ne zaman ve etkileri neler olacak?

İkinci gerileme kapıda: Merkür retrosu ne zaman ve etkileri neler olacak?

Astroloji ile ilgilenenlerin yakından takip ettiği Merkür retrosu ikinci kez gerçekleşecek. 2021 yılının ikinci gerilemesi ne zaman, retronun etkileri neler olacak soruları ise merak konusu oldu.

Senede 3 defa gerçekleşen Merkür retrosu astroloji meraklılarının yakından takip ettiği konular arasında yer alıyor.

2021 yılındaki ilk retronun ardından etkileri araştırılmaya devam ederken, gözler ikinci kez gerçekleşecek olan merkür retrosuna çevrildi.

Konuyla alakalı detayları araştıranlar özellikle Merkür retrosu ne zaman bitiyor? Merkür retrosu nedir, etkileri neler? gibi sorular cevap arıyorlar. Peki, Merkür retrosu ne zaman bitiyor? Merkür retrosu nedir, etkileri neler? İşte detaylar..

2. MERKÜR RETROSU NE ZAMAN?

İkinci Merkür retrosu bu yıl 30 Mayıs - 22 Haziran tarihinde İkizler burcunda ve son olanı da 27 Eylül 8 Ekim tarihlerinde Terazi burcunda görülecek.

Merkür retrosu 31 Ocak 21 Şubat tarihinde Kova burcunda son bulacak.

MERKÜR RETROSUNUN BURÇLARA ETKİLERİ

Retro kelimesi Latince'de ''geriye doğru'' anlamına gelmektedir. Yani; ''Geçmişe yönelik, geçmişe ait, geçmişi de kapsayan'' anlamları barındırır.

Merkür Retro'su yani gerileme anlamına gelen olayların bütününe denmektedir. Bir gezegenin geri harekette olması demek, aslında yörüngesinde yavaşlaması ve dünyadan bakıldığında da geri gidiyor gibi olmasından kaynaklanır.

Bir gezegen gerilediği zaman astrolojik olarak dinlenme, yerinde sayma durumundadır. Bu nedenle de yönettiği alanlar, aktiviteler iyi çalışamaz ve bir çok alanda kargaşalar ortaya çıkar.

Merkür gerilemesinin burçlara olan etkisini merak edenler, araştırmalarını hızlandırdı. Peki, Merkür retrosunun burçları etkisi nelerdir? Kısaca göz atalım...

KOÇ BURCU

Sevgili Koçlar; Merkür sizin 3. evinizde geri hareketini gerçekleştirecek. Bu dönem akraba, kuzen, yakın çevre ilişkilerinizde bazı gecikmeler veya sorunlar olabilir. Bu dönemi yarım kalan konuları tamamlamak için kullanmanız doğru olacaktır.

BOĞA BURCU

Boğalar, bu retro sizin 2. evinizde gerçekleşecek. Maddi konular gündeminize gelebilir. Bazı alacaklarınız varsa bu dönem tahsil etmeniz mümkün gibi görünüyor. Ancak yeni bir başlangıç yapmak için uygun bir zaman dilimi değil.

İKİZLER BURCU

Sevgili İkizler, bu retro sizin burcunuzda olacak. Bu yüzden daha fazla etki alabilirsiniz. Bu retro kendinizle alakalı konuları önünüze çıkaracaktır. Bir değişim yapmak ya da var olan sorunları ele almak isteyebilirsiniz.

YENGEÇ BURCU

Sevgili Yengeçler, retro 12. evinizde olacak. Bu nedenle bilinçaltı, gizli saklı konular ortaya dökülebilir. Gizli düşmanlıklarla ilgili bazı bilgiler kulağınıza gelebilir. Bu dönem iç dünyanıza daha fazla çekilebilirsiniz.

ASLAN BURCU

Aslanlar siz bu retroyu 11. evinizde yaşayacaksınız. Arkadaşlarınızla ilgili konular gündeme gelebilir. Eski tanıdıklarla karşılaşabilirsiniz. Ancak dilinize dikkat edin. Bazı iletişim kazaları olabilir. Arkadaş çevrenizde yanlış anlaşılabilirsiniz.

BAŞAK BURCU

Başaklar, bu retro kariyer evinizi temsil eden 10. evde olacak. İşle alakalı konular gündemde. Bazı bitişler için karar aşamasında olabilirsiniz. Ancak yeni bir iş başlangıcını retro sonrasına bırakmanızı tavsiye ediyorum. Çıkacak olan aksaklıklara karşı sabırlı olmanız gerekiyor.

TERAZİ BURCU

Bu retro sizi 9. evinizde etkileyecek. Hak, hukuk, adalet, eğitim, seyahat gibi konularda aksaklıklar olabilir. Bir eğitim tamamlanabilir. Ya da bu konularla ilgili gecikmeler olabilir. Yeni bir eğitime başlamak istiyorsanız bunu retro sonrasına bırakın.

AKREP BURCU

Akrep retro 8. evinizi etkiliyor. Gizli kalmış konular, mal paylaşımı, başkalarından gelen paralarla ilgili konularda bazı engeller olabilir. Eşiniz ve aile büyükleriyle ilgili konular gündeminizi oluşturabilir.

YAY BURCU

Sevgili Yaylar, bu retro sizi 7. evinizde gerçekleşecek. Bu dönem özel ilişkiler, evlilik ile ilgili konuları gündeme taşıyabilir. Aynı zamanda ortaklıklar gündeme gelebilir.

OĞLAK BURCU

Merkür gerilemesi 6. evinizde gerçekleşiyor. Sağlık konuları ve çalışma ortamınız gündem olacak. İş ortamınızı düzenlemek ve sağlık alanında kendinize faydalı gelecek sporları yapabilirsiniz.

KOVA BURCU

Kovalar, bu retro 5. evinizde gerçekleşiyor. Geçmiş aşklar gündeme gelebilir. Biten ilişkilerden haber alabilir, bazı dönüşler yaşayabilirsiniz.

BALIK BURCU

Sevgili Balıklar, bu retro sizin 4. evinizde gerçekleşecek. Ailevi konular Haziran boyunca gündeminizi meşgul edecek. Onlarla daha sık vakit geçirebilirsiniz.