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    İkinci kez yaşanacak Güneş tutulması için geri sayım

    Bu yıl ikinci kez yaşanacak parçalı Güneş tutulması Türkiye'den de görülecek.
    • Haber Merkezi
    • 25.10.2022 - 08:59
    • Güncelleme : 25.10.2022 - 09:47
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    İkinci kez yaşanacak Güneş tutulması için geri sayım

    Doğa olaylarının en büyüleyici olanlarından biri de Güneş ve Ay tutulmaları.

    Bugün Dünyamız bir Güneş Tutulmasına daha şahitlik edecek.

    2022’nin ikinci Güneş tutulması bugün gerçekleşecek.

    Güneş tutulması; İzlanda, Avrupa, Kuzey-doğu Afrika, Orta Doğu, Batı Asya, Hindistan, Batı Çin'den gözlenebilecek.

    Tutulmanın Rusya'dan görüleceği maksimum noktada, Güneş'in tam olarak yüzde 82'si Ay tarafından tutulacak.

    Avrupa’da ise yüzde 15-30 oranında kısmı görünecek.

    Türkiye'den de görülecek

    Tutulma, Türkiye saati ile 12.40 ve 15.05 saatleri arasında meydana gelecek. Tutulmanın maksimum evresi ile 13.50 olacak. Bu sürede Güneş diskinin yüzde 50'si örtülecek.

    İkinci kez yaşanacak Güneş tutulması için geri sayım #1

    Parçalı Güneş tutulması nasıl olur?

    Yeni Ay, görünmez olacak şekilde Güneş’in önüne geçmeye başlar.

    Parçalı Güneş tutulmasında Ay yavaş yavaş Güneş’i kapatır.

    Tam kavuşuma ulaştığı noktadan hemen sonra parçalı bir şekilde tekrar Güneş’in önünden çekilir ve tutulma biter.

    İkinci kez yaşanacak Güneş tutulması için geri sayım #2


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