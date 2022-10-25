İkinci kez yaşanacak Güneş tutulması için geri sayım

İkinci kez yaşanacak Güneş tutulması için geri sayım

Bu yıl ikinci kez yaşanacak parçalı Güneş tutulması Türkiye'den de görülecek.

Doğa olaylarının en büyüleyici olanlarından biri de Güneş ve Ay tutulmaları.

Bugün Dünyamız bir Güneş Tutulmasına daha şahitlik edecek.

2022’nin ikinci Güneş tutulması bugün gerçekleşecek.

Güneş tutulması; İzlanda, Avrupa, Kuzey-doğu Afrika, Orta Doğu, Batı Asya, Hindistan, Batı Çin'den gözlenebilecek.

Tutulmanın Rusya'dan görüleceği maksimum noktada, Güneş'in tam olarak yüzde 82'si Ay tarafından tutulacak.

Avrupa’da ise yüzde 15-30 oranında kısmı görünecek.

Türkiye'den de görülecek

Tutulma, Türkiye saati ile 12.40 ve 15.05 saatleri arasında meydana gelecek. Tutulmanın maksimum evresi ile 13.50 olacak. Bu sürede Güneş diskinin yüzde 50'si örtülecek.

Parçalı Güneş tutulması nasıl olur?

Yeni Ay, görünmez olacak şekilde Güneş’in önüne geçmeye başlar.

Parçalı Güneş tutulmasında Ay yavaş yavaş Güneş’i kapatır.

Tam kavuşuma ulaştığı noktadan hemen sonra parçalı bir şekilde tekrar Güneş’in önünden çekilir ve tutulma biter.