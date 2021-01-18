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    İkiz Göller kış güzelliği

    Havadan görüntülenen İkiz Göller'de seyrine doyum olmayan manzaralar yaşandı.
    • AA
    • 18.01.2021 - 17:47
    • Güncelleme : 18.01.2021 - 17:48
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    İkiz Göller kış güzelliği

    Tekirdağ'da etkisini gösteren kar yağışının ardından "İkiz Göller"de tabloluk görüntüler oluştu.

    İl genelinde geçen hafta sonu aralıklarla yağan kar, etkisini tamamen kaybetti.

    HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

    Yağışın ardından Kapaklı ilçesinde bulunan "İkiz Göller"de güzel görüntüler ortaya çıktı.

    Bazı vatandaşlar, bölgede karla kaplı ağaçları ve gölü cep telefonlarının kameralarıyla fotoğrafladı.

    İkiz Göller kış güzelliği #1

    İkiz Göller kış güzelliği #2

    İkiz Göller kış güzelliği #3

    İkiz Göller kış güzelliği #4

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