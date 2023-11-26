İkizler burcunda "sert" dolunay! Geçmişe gidiyoruz, eski aşklarla yüzleşiyoruz İkizler burcunda gerçekleşecek olan dolunay, bizi geçmişe götürecek ve aydınlanması gereken birçok konuyu da aydınlatacak!

ensonhaber.com

Geçmişe gidiyoruz! Herkese merhaba! Ben Astrolog Filiz İnsel..

İkizler dolunayını sizler için kaleme aldım!

Kasım ayının ikinci gökyüzü olayıyla karşınızdayım. 27 Kasım saat 12:16'da İkizler burcunun 4. derecesinde bir dolunay gerçekleşecek. Dolunaylar, bir olayı aydınlatmak ve konuları görünür kılmak, sonuç almakla ilgilidir. Ancak bu dolunay biraz farklı. Gelin birlikte detaylara bakalım.

Dolunayın gerçekleştiği anda gökyüzünde ufuk çizgisinde Kova burcu yükseliyor. Kova kolektifi daha çok ilgilendirdiği için gündeme gelecek olan konuların hepimizi şaşırttığını söyleyebiliriz. Yöneticisi Satürn, Balık burcunda, Ay ve Güneşe kare açı yaparak zorlayıcı konulara bizi köşeye sıkıştırabilir. Hem duygusal hem de sinir sistemimizi zorlayabilir.

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Mars ve Satürn kare açıda!

Gökyüzünün iki kötücül gezegeni, Mars ve Satürn, bu dolunayda kare açıda olduğu için yaşadığımız olaylarda bizi harekete geçirmekte epey zorlayabilir. İnançlarımızı savunurken çatışmaya girebilir, empati yapmadan karşımızdaki kişileri incitebiliriz. Yay burcunun gölge yanı fanatizmdir; körü körüne savunduğumuz inanç ve kültür farklılıkları arasında çatışma yaşanabilir. İkizler burcunun yönetici gezegeni Merkür de Yay burcunda seyahat ediyor, üstelik Neptün ile kare açısı var.

Bu 15 günlük süreçte kandırılma, aldatılma, yalan dolan haberler fazlaca gündemde olabilir. Her söylenene inanmayın, konuşulan her şeyin doğruluğunu iyice araştırıp harekete geçmek daha sağlıklı olacaktır. Bu dönemde ticari faaliyetler, reklamlar, iletişim, gazeteciler, muhabirler gündemi fazla meşgul edecektir. Magazin dünyasından da doğrulanmamış bazı haberler duyabiliriz. Zihnimiz bulanık olacağı için unutkanlık ve kayıplara dikkat etmeliyiz, sinir sistemimize dikkat etmeliyiz.

Eğitim sistemi gündemde olacak

Bu süreçte eğitim sistemi ile ilgili sorunlar iyice ortaya çıkabilir; üniversitelerle ilgili bazı sistem değişiklikleri olabilir. Türkiye'nin doğum haritasında 12. eve düşen dolunay, suyla ilişkili sınavları tetikleyebilir. Aşırı yağış, sel, heyelan, fırtına gibi durumlarda halk zarar görebilir. Doğalgaz zehirlenmeleri, bulaşıcı enfeksiyonel hastalıklar bu dönemde artabilir. Sağlık ve hizmet sektörü ile ilgili yasa dışı olaylar ortaya çıkabilir, gizli düşmanlarımız ve arkamızdan dönen bazı işlerle karşılaşmak olası. Son olarak, Güney Ay Düğümü Venüs ile kavuşuyor olacak. Eski ilişkiler tekrar ortaya çıkabilir, bir vicdan muhasebesi yapabiliriz ve geçmiş defterleri açıp tekrar üstünden geçebiliriz. Bu konum, mevcut sorunlu ilişkiler içinde ayrılık getirebilir.

Şimdi burçlara etkilerine bakalım:

Koç Burcu ve Yükselen Koçlar:

Bu dolunay sizi zihinsel olarak zorlayabilir, yakın çevrenizle iletişimde hareketlenmeler olabilir. Sizden saklanan konular açığa çıkabilir, bir sözleşme veya imza konunuz varsa birkaç kez gözden geçirin. Sizden yaşça büyük kişilerin düşmanlıklarıyla karşılaşabilirsiniz.

Boğa Burcu ve Yükselen Boğalar:

Bu dolunay size para ile ilgili konularda gündem verecektir. Mülk edinmeye yönelik kararlar alabilirsiniz, ancak evdeki hesap çarşıya uymayabilir. Aceleci davranıp yanlış seçimler yapmamaya özen gösterin. Beklediğiniz bir para varsa sonuca bağlanabilir.

İkizler Burcu ve Yükselen İkizler:

Bu dolunay, sağlığınızı, kişisel kararlarınızı ve duygusal ihtiyaçlarınızı ortaya çıkaracak. Duygusal olarak dengesizlik yaşayabilirsiniz, birden fazla iş fırsatı yakalayabilirsiniz ve seçim yapmakta zorlanabilirsiniz. İkili ilişkilerinizde partnerinizle fikir ayrılığı yaşayabilirsiniz, gerginliklere dikkat etmeniz önemlidir.

Yengeç Burcu ve Yükselen Yengeçler:

Bu dolunayda arkanızdan dönen işler açığa çıkabilir, trafikte dalgınlıklara dikkat edin. Hukuki bir meseleniz varsa gecikmeler gündeme gelebilir. Çalışma ortamı ve iş arkadaşlarınızla iletişim problemi yaşayabilir, günlük rutinleriniz yoğunlaşır ve işleri yetiştirmekte zorlanabilirsiniz.

Aslan Burcu ve Yükselen Aslanlar:

Sosyal çevreniz ve arkadaşlarınız ön planda olacak, yeni bir flört şansı doğabilir. Sosyal medyada aktif olabilir, dikkatli olunmalı; yanlış kişilere yanlış mesajlar atabilirsiniz. Para konularında hesap kitap yaparken kafanız karışabilir.

Başak Burcu ve Yükselen Başaklar:

Kariyerle ilgili planlarınızı ve beklentilerinizi gözden geçiriyorsunuz. İşten ayrılma veya yeni bir işe başlama gibi durumlar söz konusu olabilir. Ailenizden destek almakta zorlanabilirsiniz. Seyahat planınız varsa dalgınlıklara dikkat edin, eve yaptığınız harcamalar artabilir.

Terazi Burcu ve Yükselen Teraziler:

Bu dolunay, inandığınız konularda sizi sorgulayabilir. Devam eden eğitimler, uzak yolculuklar ve hukuki meselelerle ilgili konularda sonuçlar alabilirsiniz. İkili ilişkilerde uzaklaşma veya ayrılık gibi konular gündeme gelebilir. İletişimde fevri olmamaya dikkat edin.

Akrep Burcu ve Yükselen Akrepler:

Harcamalar, alacak-verecek konularında dikkatli olmalısınız. Yatırım konularında istediğinizi elde edemeyebilirsiniz. Gizli ilişkiniz varsa ortaya çıkabilir, sizden gizlenen konular gün yüzüne çıkabilir. Zihninizde kuruntulu senaryolar geçebilir.

Yay Burcu ve Yükselen Yaylar:

İkili ilişkiler gündemde; evliyseniz eşinizle, değilseniz ortaklarınızla ilgili konularda süpürülmüş meseleler ortaya çıkabilir. Aile içinde düşmanlık hissi uyandıran kişilere dikkat edin. Özgürleşme ihtiyacınız artabilir.

Oğlak Burcu ve Yükselen Oğlaklar:

Rutinleriniz değişebilir, sorumluluklarınızı gözden geçirebilirsiniz. İş yerinde yöneticilerinizle ilgili gerginlikler yaşanabilir, gizlenen konular gün yüzüne çıkabilir. İlişkilerinizde kafa karışıklığına dikkat edin, sakarlıklara karşı özen gösterin.

Kova Burcu ve Yükselen Kovalar:

Bu dolunay, flört ve aşk ilişkilerinizi ön plana çıkarıyor. Geçmiş ilişkilerde yarım kalan konular netlik kazanabilir, duygularınız karışabilir. Yatırım yapmayı düşünüyorsanız dikkatli olun; yanıltıcı fikirlerin kurbanı olabilirsiniz.

Balık Burcu ve Yükselen Balıklar:

Kariyer hayatınızda gecikmeler ve ertelenmeler yaşanabilir. Ev ve iş arasında sıkışmış hissedebilirsiniz, zihninizde depresif duygular artabilir. Aile içinde veya ev sahibinizle bir konuda tartışma yaşayabilirsiniz.