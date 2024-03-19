İklim değişikliği ve bilinçsiz ilaçlama, arıları tehdit ediyor Uzmanlar, küresel iklim değişikliği ve bilinçsiz tarımsal ilaçlama nedeniyle arı ölümlerinin arttığını belirtiyorlar. Gün batımına doğru ilaçlama yapılması ve bölgeye uygun arıların tercih edilmesi gibi çeşitli önerilerde bulunuyorlar.

AA & Ensonhaber

Geçen yıl yaşanan kuraklık, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Veteriner Fakültesi'nden Prof. Dr. Mustafa Necati Muz'a göre, arılar ve arıcılar üzerinde olumsuz etkiler bıraktı.

Prof. Dr. Muz, kuraklığın uzun sürmesinin ve beklenenden az yağış alınmasının tüm canlıları etkilediğini belirtti.

Kuraklığın tarımsal üretimin yanı sıra arı yetiştiricilerini de olumsuz etkilediğini vurgulayan Muz,

Arılar kışa hazırlanırken gereken poleni bulmakta zorlandı, çünkü kuraklık nedeniyle çiçeklerin açmaması ya da çiçeklenme zamanlarının değişmesiyle karşılaştılar. Arılar polen bulamadıklarında arı sütü üretemezler ve yeni yavrular oluşturamazlar.

dedi.

Sonbaharda yeterince polen bulunamayan kolonilerde viral hastalık görülme oranının arttığını ve bu durumun arı kayıplarına yol açtığını belirten Muz, kışa yorgun ve yaşlı arılarla giren kolonilerin ilkbaharda ölme riskinin yüksek olduğunu ifade etti.

Geçen yıl arıcıların bal verimlerinin beklentilerin altında olduğunu belirten Prof. Dr. Muz, ekonomik açıdan beklenen performansın sağlanamadığını ve hastalıklarla mücadelede istenen sonuçların alınamadığını aktardı.

Ayçiçeği ekimi yapılan bazı yerlerde beklenmedik arı ölümleri meydana geliyor

Varroa denilen parazitin arılara bazı virüsler bulaştırdığını ve bu virüslerin bal arısı hastalıklarına neden olduğunu belirten Muz, şunları kaydetti:

Ekonomik olarak beklediklerini alamayan arıcılar hastalıklarla mücadelede de beklenen performansı gösteremedi. Bu nedenle varroa denilen parazit arılara bazı virüsler bulaştırdı. Bu virüsler bal arısı hastalıklarına neden olmaktadır. Trakya ayçiçeği balının üretildiği geniş bir alan sahip. Gezgin arıcılar nisan ayından itibaren bölgeye gelmeye başlıyor. Gezgin arıcıların Trakya'ya gelmesi tarımsal üretimin artması konusunda faydalı oluyor. Geçen yıllarda ilaçla kaplı bazı ayçiçeği tohumlarının ekiminin yasaklanması arı ölümlerini azaltmıştır. Trakya'da ayçiçeği ekimi yapılan bazı yerlerde beklenmedik arı ölümleri meydana geliyor, bundan dolayı gezgin arıcılar buralara daha temkinli yaklaşıyor, eskisi kadar gelmiyor.

Küresel iklim değişikliği ve bilinçsiz ilaçlama, arıları tehdit ediyor

Kırklareli Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Nuri Çalışkan da küresel iklim değişikliğinin arıları ciddi şekilde etkilediğine dikkati çekti.

Sonbaharın kurak geçmesi nedeniyle arıların yeterli besin bulamadığını ve kışa genç arılarla giremediklerini belirten Çalışkan, bu durumun arı ölümlerinde büyük artışa yol açtığını ifade ederek, "Maalesef bu sene arı ölümleri biraz fazla oldu. Kırklareli'nde arıcı arkadaşlardan aldığımız geri dönüşlere bakıldığında yüzde 50 civarında arı kaybı var. Bu çok ciddi bir rakam." diye konuştu.

Kuraklık ve arı ölümlerinin arıcılık sektörünü olumsuz etkilediğini vurgulayan Çalışkan, arı yetiştiricilerini zor günlerin beklediğini kaydetti.

Arıcıların daha bilinçli hareket etmesi gerektiğini dile getiren Çalışkan,

Bizim bölgemizde mesela Kırklareli arısı var. Bu arı hastalıklara dirençli, bal verimi yüksek. Mevsimsel şartlara göre bu bölgeye uyum sağlamıştır. En yüksek verime sahiptir. Tüm arıcılar kendi bölgesine uyum sağlamış arılarla çalışmalı. Arıcılarımızın bu konuda biraz daha bilinçli olması gerekiyor. Bölgemize uyumlu arılarla çalışırsak bu sıkıntıları bir nebze olsun aşarız diye düşünüyorum.

dedi

Kırklareli'nde sürdürülen arı ıslah çalışmaları dolayısıyla belirli bölgelere gezgin arıcı girişinin yasak olduğunu ifade eden Çalışkan, "Sadece Trakya'da değil, dünyada bu kuraklık olduğu için bütün gezgin arıcıları kötü günler bekliyor diye düşünüyorum." değerlendirmesini yaptı.

Arı ölümlerinin en büyük nedenlerinden birinin zirai ilaçlama olduğunu belirten Çalışkan, ilaçlamaların akşam saatlerinde yapılması gerektiğini vurgulayarak, herkesin bu konuda hassasiyet göstermesi gerektiğini dile getirdi.

Geçen yıl zirai ilaçlamadan dolayı arı ölümlerinin yaşandığını hatırlatan Çalışkan, "Arı zehirlenince ona bağlı olarak koloni çöküşleri yaşanıyor. Verimi geçtik, arılar ölüyor. Bu arıcı için kötü bir durum." dedi.

Bilinçli ilaçlama şart

Prof. Dr. Tan, arıların sadece bal üretmekle kalmayıp, doğadaki bitkilerin döllenmesini de sağladığını ancak küresel iklim değişikliğinin ve şiddetli yağışların bal üretimini olumsuz etkilediğini belirtti.

Arı ölümlerinin doğru ilaçlama yöntemleriyle önlenebileceğini belirten Tan, Trakya'da geniş alanlarda kanola yetiştirildiğini dile getirerek, şunları kaydetti: