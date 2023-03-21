İlaçla Şirin Baba'ya dönüştü! Mavi deri hastası Paul Karason'un inanılmaz hikayesi... Ev yapımı ilaç karışımı nedeniyle cilt rengi maviye dönüşen ABD'li Paul Karason, "Şirin Baba" ve "Mavi Adam" olarak anılıyor. 62 yaşında vefat eden Karason, inanılmaz hikayesiyle bilim dünyasını şaşkına uğrattı.

Mavi ten renkleriyle sevilen çizgi karakter Şirinler, adeta gerçeğe dönüştü.

1999 yılında yaşanan olay, "Şirin Baba gerçek oldu" haberiyle yayıldı.

ABD'de yaşayan Paul Karason, dünya tarihine adını kazıdı.

Paul Karason, yaşadığı sağlık sorunları için doktora gitmek yerine, kendi hazırladığı ilaçlar ile tedaviyi olmaya çalışınca olanlar oldu.

Paul Karason, bir dergide sağlıklı genç kalma ile ilgili okuduğu yazı sonrası ev yapımı gümüş kolloidal karışımı içmeye başladı.

Teni maviye büründü

Gümüşe uzun süre maruz kalan Karason, Arjiri denilen "mavi deri hastalığı"na yakalandı.

Minik gümüş iyonları ve sıvı içinde asılı nanopartiküller içeren karışım, Paul'un derisinin tamamen renk değiştirmesine neden oldu.

Şirin Baba Paul

Vücudu mavileşen Paul'a 'Mavi Adam' ve 'Şirin Baba' lakapları takıldı.

Ardından birçok hastalıkla boğuşan Şirin Baba Paul Karason, 62 yaşında vefat etti.

Paul'un öldükten yıllar sonra, mavi derisi ile çekilmiş fotoğrafları ortaya çıktı.