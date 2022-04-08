Halk arasında ''Adnan Hoca'' olarak tanınan İlahiyatçı Yazar Adnan Şensoy'un hayatı, vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki Adnan Şensoy kimdir? İşte İlahiyatçı Yazar Adnan Şensoy'un biyografisi..

Uzun süre radyolarda sohbet programları yapan İlahiyatçı yazar Adnan Şensoy, dönem dönem televizyon ekranlarına da yorumlarıyla katkıda bulunuyor.

Özellikle Ramazan ayında katıldığı televizyon programları ile dikkatleri üzerine çeken Adnan Şensoy, İslam dini hakkında birbirinden kıymetli bilgileri izleyicilerle paylaşıyor.

Açıklamaları ve anlattıkları ile seyircilerin araştırdığı isimler arasında yer alan Adnan Şensoy'un hayatı merak ediliyor.

Hakkında bilgi edinmek isteyen kişiler, internet üzerinden ''Adnan Şensoy kimdir?'' sorusuna yanıt arıyor.

Peki, Adnan Şensoy kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte İlahiyatçı yazar Adnan Şensoy'un biyografisi....

İlahiyatçı yazar Adnan Şensoy kimdir

3 Ekim 1984 tarihinde İstanbul'un Şişli ilçesinde dünyaya gelen Adnan Şensoy, anne tarafından Samsun Tekkeköy, baba tarafından Salıpazarılıdır.

Kökeni se 1810'lu tarihlerden Terme'ye uzanan Adnan Şensoy, yaşamını 1984 ve 1990 yılları arasında İstanbul, Şişli Halide Edip Adıvar Mahallesi'nde, 1990 ve 2000 yılları arasında ise Avcılar Firuzköy'de sürdürmüştür.

İlkokulu Firuzköy İlköğretim Okulu'nda, ortaokulu ise Cumhuriyet İlköğretim Okulu'nda tamamlayan Adnan Şensoy, Süleyman Nazif Lisesi'nden mezun olmuştur.

Lisansını İlahiyat alanında tamamlayan Şensoy, ikinci üniversite olarak Kamu Yönetimi bölümünü bitirmiştir ve Rehberlik bölümünde tezli yüksek lisans yapmaktadır.

Küçük yaşlardan itibaren dini eğitimler alan Adnan Şensoy, ''Dolunay Fm'' isimli radyoya metinler göndermeye başlamış ve İlim meclislerine katılmaya çaba göstermiştir.

Şensoy, 15 yaşındayken yazılı olarak, ara sırada telefon bağlantıları ile 108.0 Dolunay Fm tarafından radyo sohbetleri yapmıştır.

2001-2002 yılları arasında haftanın üç günü Dolunay Fm'de, 2003 yılında ise Boğaziçi Fm'de sadece Resulullah Efendimiz'i (s.a.v) anlattığı radyo sohbetleri yapmıştır.

2005 yılında Özel Fm'de, "Gafletten Kurtuluş" isimli radyo programı ile Hz. Peygamber'i ve Sahabe'yi anlatmaya başlamış ve uzun yıllar bu programa devam etmiştir.

Radyo kayıtları, ülke genelinde birçok bölgesel ve yerel radyo kanalında yayınlanan Şensoy, Ali Kırca'nın sunduğu ''Siyaset Meydanı'' isimli programda yorumları ve güzel sohbeti ile tüm dikkatleri üzerine çekmiştir.

Şensoy, ilk umre görevini 2002 yılında Dolunay Fm Radyo'nun umre grubu ile gerçekleştirmiştir.