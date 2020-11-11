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    İlber Ortaylı canlı yayında uyuyakaldı

    İlber Ortaylı canlı yayında uyuyakaldı

    İlber Ortaylı, Celal Şengör ile katıldığı canlı yayında uykusuna yenik düştü.
    • Haber Merkezi
    • 11.11.2020 - 15:21
    • Güncelleme : 11.11.2020 - 16:03
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    Prof. Dr. İlber Ortaylı ve Prof. Dr. Celal Şengör, Haber Global'de Candaş Tolga Işık'ın sunduğu Az Önce Konuştum isimli programa konuk oldu.

    İki hoca, 10 Kasım dolayısıyla katıldıkları programda, Mustafa Kemal Atatürk ve Atatürk dönemi konularında değerlendirmeler yaptı.

    CANLI YAYINDA UYUYAKALDI

    Canlı yayında İlber Ortaylı, Şengör'ün söz aldığı sırada uyumaya başladı.

    Programın ardından o anlara ilişkin görüntüler, sosyal medya kullanıcıları tarafından çokca paylaşıldı.

    İlber Ortaylı canlı yayınca uyuyakaldı VİDEO

    İlber Ortaylı canlı yayında uyuyakaldı #1

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