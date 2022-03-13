Türkiye’nin kış turizm merkezlerinden Ilgaz Dağı Kayak Merkezi’ne akın eden tatilciler, karın tadını çıkardı. Vatandaşların eğlenceli anları ise çekilen karelere yansıdı.

Kastamonu ile Çankırı sınırındaki Ilgaz Dağı Milli Parkı içerisindeki kayak merkezine İstanbul, Ankara, Samsun, Sinop, Bartın, Amasya, Çorum, Çankırı ve Karabük başta olmak üzere birçok ilden ziayretçi geldi.

Hafta sonu tatilini evinde geçirmek istemeyen vatandaşlar, kayak yapmanın keyfini sürdü.

Ilgaz Dağı Kayak Merkezine gelen yerli ve yabancı ziyaretçiler, dağın doğal güzelliğinde kayak ve snowboard yaptı.

"HAVA ÇOK GÜZEL, BURAYI ÇOK BEĞENDİK"

Ankara’dan Ilgaz Dağı'na kayak yapmayı öğrenmeye gelen Hatice Bahar Erdem, “Daha henüz kayak yapmasını öğrenemedim. Yarım saattir kayak eğitimi alıyorum ama henüz daha öğrenemedim. Kayak öğrenirken bazen düşüyorum.

Daha demin yokuşun başındayken arkama doğru düştüm ve hocamız beni geri kaldırdı. Çok eğlenceli ve heyecanlı oluyor.” dedi.

Kayak yapmanın tadını çıkardıklarını söyleyen Zeki Efe ise “Sonra kendimi bırakıyorum, bir süre kaydıktan sonra yokuş aşağıya inerken ayaklarımı biraz kapatıyorum. Ondan sonra yavaşlayıp durmuş oluyorum.

Kaymayı seviyorum, çok güzel oluyor. Hava çok güzel, Ankara’dan geliyoruz. Ilgaz Dağı'nı çok beğendim. Burası da benim dayımın memleketi oluyor. O yüzden bugün buraya kayak yapmaya geldik” diye konuştu.

Ilgaz Dağı Kayak Merkezi tatilcilerle doldu VİDEO

"KAYAK YAPMAK ZOR İŞ"

Ankara’dan Ilgaz Dağı'na kayak yapmaya geldiğini ifade eden Alperen Fazlı isimli vatandaş, “Kayak yapmak düşündüğümden zor işmiş. Hatta düşündüğümden bayağı zormuş.

Çünkü ben, bugün için telesiyejle piste çıkıp kayarım diye tahmin ediyordum ama bugün için biraz zor olacak gibi duruyor. 1 saattir kayak eğitimi alıyorum, düşe kalka düşe kalka kayak yapmayı öğreneceğiz” şeklinde konuştu.