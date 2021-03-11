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    Ilgaz Dağı'nda kar yağışı etkisini gösterdi

    Devam eden kar yağışı kayak merkezlerindeki kar kalınlığını artırdı.
    • AA
    • 11.03.2021 - 16:17
    • Güncelleme : 11.03.2021 - 16:37
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    Ilgaz Dağı'nda kar yağışı etkisini gösterdi

    Kastamonu'nun Ilgaz Dağı kesiminde, sabah saatlerinde başlayan kar yağışı etkili oldu.

    Ilgaz Dağı, tüneller bölgesi ve Ilgaz Dağı Milli Parkı yolunda devam eden kar yağışı kayak merkezlerindeki kar kalınlığını artırdı.

    KAR KALINLIĞI 55 SANTİMETRE

    Ilgaz Dağı Kayak Merkezi'nde 55 santimetre ölçülen kar kalınlığının, kar yağışıyla birlikte 60 santimetrenin üzerine çıkacağı tahmin ediliyor.

    Kent merkezinde yağışların yağmur ve karla karışık yağmur şeklinde devam ettiği kaydedildi. Ulaşımda aksaklıkların yaşanmaması için İl Özel İdaresi ile Karayolları ekipleri çalışmalarını sürdürdü.

    Kar yağışının akşam saatlerinde de devam etmesinin beklendiği ifade edildi.

    Ilgaz Dağı nda kar yağışı etkisini gösterdi #1

    SİS ETKİLİ OLDU

    Kadı Dağı ve Beşdeğirmenler mevkisinde ise sis nedeniyle görüş mesafesi 60 metreye kadar düştü.

    Sis nedeniyle sürücüler, Kastamonu'dan Çankırı ve Ankara'ya ulaşımı sağlayan kara yolunda ilerlemekte güçlük çekti.

    Trafik ekipleri, sürücüleri takip mesafesini korumaları ve aşırı hızdan kaçınmaları konusunda uyardı.

    Ilgaz Dağı nda kar yağışı etkisini gösterdi #2

    Ilgaz Dağı nda kar yağışı etkisini gösterdi #3

    Ilgaz Dağı nda kar yağışı etkisini gösterdi #4

    Ilgaz Dağı nda kar yağışı etkisini gösterdi #5

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