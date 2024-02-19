Ilgaz Dağı’nın eteklerindeki yaylalarda kartpostallık görüntüler İhsangazi ilçesinde etkili olan kar yağışı ile Ilgaz Dağı’nın eteklerindeki yaylalar, bölgeye gelenlere görsel şölen sundu.

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İHA

Kastamonu'da ve ilçelerinde etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiliyor.

Vatandaşlar kar yağışı nedeniyle zor anlar yaşarken bir yandan ise İhsangazi ilçesinde etkili olan kar yağışı ile Ilgaz Dağı’nın eteklerindeki yaylalar görsel şölen sundu.

Yaylaları ziyaret eden vatandaşlar mest eden manzaranın tadını çıkardı.

Bölgeye gelenler hatıra fotoğrafı çektirmeden gitmiyor

Kartpostalları aratmayan manzaraların ortaya çıktığı Ilgaz İlçesindeki Arazya Örenyeri yaylasında, şubat ayında açan ve karla buluşan çiçekler büyüledi.

Sis, kar ve yeşilin buluştuğu yaylaları ziyaret eden vatandaşlar ise doğanın tadını çıkartıp hatıra fotoğrafı çektirdi.

"Bu güzellikleri herkes duymalı"

İstanbul’dan memleketi İhsangazi’ye gezmek için gelen Engin Ciğerci, manzara karşısında hayran kaldığını belirterek, “İhsangazi Örengil Yaylası'ndayız. Akrabam Mustafa’ya misafir olarak geldik. Kar yağdı, bize doğa güzelliklerini gösterdi. Ben de dayanamadım, İstanbul’dan geldim. Herkesi davet ediyoruz. Bu doğa güzelliklerini herkes görmeli. Doğa sporları, kamp için çok güzel bir yer.” dedi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)