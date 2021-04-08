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    İlia Özkan 4 Şarkılık Ep’si "Yorma" İle Dinleyicisini Selamladı

    Yıllarını müzikle renklendiren, öğrendiklerini öğretmenlik yaparak yeni nesille paylaşan İlia Özkan, ürettiği ve söylediklerinde doğduğu topraklar Bulgaristan'ın zenginliği kullanıyor.
    • Haber Merkezi
    • 08.04.2021 - 14:22
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    İlia Özkan 4 Şarkılık Ep’si 'Yorma' İle Dinleyicisini Selamladı

    Müzik tutkunu ve öğretme sevdalısı İlia Özkan, biriktirdiği, yüreğinden geçenleri paylaştığı 4 şarkıdan oluşan farklı müzikal disiplinlerden örneklerin yer aldığı ilk dijital Ep'si 'Yorma' yı Yelda Gürkan Müzik Production etiketiyle 9 Nisan Cuma günü yayınlıyor.

    Sözü ve müziği Diler Türkmen’e ait Yorma, geçmiş yıllarda söylenen ‘Al Baharları cover'ı ve Mahmut Tuncer’in sesinden üne kavuşan ‘Uyandım Sabah’ın akustik ile beraber iki versiyonunun da yer aldığı 4 şarkının düzenlemelerini Ajlan Akyüz, Yıldıray Gürgen, Murat Hasarı yaptı. Ep’nin süpervizörlüğünü Murat Hasarı, şarkıların mix ve mastering'ini Erim Arkman üstlendi.

    Ruhunuzu dinlendirmeye geliyorum

    Yıllarını müzikle renklendiren, öğrendiklerini öğretmenlik yaparak yeni nesille paylaşan İlia Özkan, ürettiği ve söylediklerinde doğduğu topraklar Bulgaristan'ın zenginliği kullanıyor.

    Hazırlıkları ve düzenlemeleri 1 yıl yoğun bir stüdyo aşaması sonucunda tamamlanan Yorma'nın imaj fotoğraflarını Eray Kıray çekti.

    Bu projede; İlia Özkan hatıralarına, melankoliye, aşka ve hasrete kendince melodileri ile bir sesleniş duyacaksınız.

    İlia Özkan 4 Şarkılık Ep’si 'Yorma' İle Dinleyicisini Selamladı #1

    İlk video klip Ordu’nun eşsiz güzellikleri arasında çekildi.

    Ep'nin ilk video klibi, aynı adı taşıyan Yorma şarkısına Emre Kavruk yönetmenliğinde Ordu'da çekildi. Ordu’da Yason burnunda çekilen video klipte coğrafyanın doğal güzellikleri, İlia Özkan'ın performans görüntüleri ile birleştirildi. Eşsiz doğal güzelliklerin sıklıkla kullanıldığı video klip görsel açıdan zengin bir atmosfer oluşturdu.

    YORMA

    SÖZ - MÜZİK: DİLER TÜRKMEN

    ARANJÖR: AJLAN AKYÜZ

    MİX- MASTERİNG: ERİM ARKMAN

    KLARNET: SERKAN ÇAĞRI

    UD- CÜMBÜŞ: ŞEFİK DALYAN

    KLİP YÖNETMENİ: EMRE KAVUK

    GÖRÜNTÜ YÖNETMENİ: ERKAN SÖNMEZ

    IŞIK ŞEFİ: RECEP BİÇER

    SAÇ TASARIM: FATİH YÜCEL

    AL BAHARLARI

    SÖZ - MÜZİK: DİLER TÜRKMEN

    ARANJÖR: YILDIRAY GÜRGEN

    GİTAR: İLİA ÖZKAN

    MİX-MASTERİNG: ERİM ARKMAN

    UYANDIM SABAH İLE

    SÖZ - MÜZİK: HİKMET UYGUN

    GİTAR: İLİA ÖZKAN

    MİX- MASTERİNG: ERİM ARKMAN

    DÜZENLEME: MURAT HASARI (AKUSTİK VERSİYON)

    ARANJÖR: YILDIRAY GÜRGEN

    YAPIMCI: YELDA GÜRKAN PRODUCTİON

    PRODÜKTÖR: YELDA GÜRKAN

    SÜPERVİZOR: MURAT HASARI

    MİX MASTERİNG: ERİM ARKMAN

    STYLİNG: ADA GÜRKAN

    FOTOĞRAFLAR: ERAY KIRAY

    BASIN PR:  EMRE DUYMAZ

    DİGİTAL PR: FEVZİ AYDOĞAN

    MENAJER: KADİR ŞEKER

     

    YORMA

     

    AŞK MI İSTEMİŞTİN

    BEN Mİ VEREMEDİM

    SEN Mİ GÖREMEDİN

    KALBİMİN KAPISINI

    KİM Kİ ZOR ACABA

    ANLAMAZDIN NASIL SA

    ANLATMAYI DENEDİM

    GEL GİTİN HUZURUN DA

     

    YORMA KALBİMİ YORMA

    SORMA BİR DAHA SORMA

    TADIM YOK EVİMDE

    ÇAYIM DA ŞEKERİM DE

     

    SÖZ - MÜZİK: DİLER TÜRKMEN

    İlia Özkan 4 Şarkılık Ep’si 'Yorma' İle Dinleyicisini Selamladı #2

     

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