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- İlia Özkan 4 Şarkılık Ep’si "Yorma" İle Dinleyicisini Selamladı
İlia Özkan 4 Şarkılık Ep’si "Yorma" İle Dinleyicisini Selamladı
- Haber Merkezi
- 08.04.2021 - 14:22
Müzik tutkunu ve öğretme sevdalısı İlia Özkan, biriktirdiği, yüreğinden geçenleri paylaştığı 4 şarkıdan oluşan farklı müzikal disiplinlerden örneklerin yer aldığı ilk dijital Ep'si 'Yorma' yı Yelda Gürkan Müzik Production etiketiyle 9 Nisan Cuma günü yayınlıyor.
Sözü ve müziği Diler Türkmen’e ait Yorma, geçmiş yıllarda söylenen ‘Al Baharları cover'ı ve Mahmut Tuncer’in sesinden üne kavuşan ‘Uyandım Sabah’ın akustik ile beraber iki versiyonunun da yer aldığı 4 şarkının düzenlemelerini Ajlan Akyüz, Yıldıray Gürgen, Murat Hasarı yaptı. Ep’nin süpervizörlüğünü Murat Hasarı, şarkıların mix ve mastering'ini Erim Arkman üstlendi.
Ruhunuzu dinlendirmeye geliyorum
Yıllarını müzikle renklendiren, öğrendiklerini öğretmenlik yaparak yeni nesille paylaşan İlia Özkan, ürettiği ve söylediklerinde doğduğu topraklar Bulgaristan'ın zenginliği kullanıyor.
Hazırlıkları ve düzenlemeleri 1 yıl yoğun bir stüdyo aşaması sonucunda tamamlanan Yorma'nın imaj fotoğraflarını Eray Kıray çekti.
Bu projede; İlia Özkan hatıralarına, melankoliye, aşka ve hasrete kendince melodileri ile bir sesleniş duyacaksınız.
İlk video klip Ordu’nun eşsiz güzellikleri arasında çekildi.
Ep'nin ilk video klibi, aynı adı taşıyan Yorma şarkısına Emre Kavruk yönetmenliğinde Ordu'da çekildi. Ordu’da Yason burnunda çekilen video klipte coğrafyanın doğal güzellikleri, İlia Özkan'ın performans görüntüleri ile birleştirildi. Eşsiz doğal güzelliklerin sıklıkla kullanıldığı video klip görsel açıdan zengin bir atmosfer oluşturdu.
YORMA
SÖZ - MÜZİK: DİLER TÜRKMEN
ARANJÖR: AJLAN AKYÜZ
MİX- MASTERİNG: ERİM ARKMAN
KLARNET: SERKAN ÇAĞRI
UD- CÜMBÜŞ: ŞEFİK DALYAN
KLİP YÖNETMENİ: EMRE KAVUK
GÖRÜNTÜ YÖNETMENİ: ERKAN SÖNMEZ
IŞIK ŞEFİ: RECEP BİÇER
SAÇ TASARIM: FATİH YÜCEL
AL BAHARLARI
SÖZ - MÜZİK: DİLER TÜRKMEN
ARANJÖR: YILDIRAY GÜRGEN
GİTAR: İLİA ÖZKAN
MİX-MASTERİNG: ERİM ARKMAN
UYANDIM SABAH İLE
SÖZ - MÜZİK: HİKMET UYGUN
GİTAR: İLİA ÖZKAN
MİX- MASTERİNG: ERİM ARKMAN
DÜZENLEME: MURAT HASARI (AKUSTİK VERSİYON)
ARANJÖR: YILDIRAY GÜRGEN
YAPIMCI: YELDA GÜRKAN PRODUCTİON
PRODÜKTÖR: YELDA GÜRKAN
SÜPERVİZOR: MURAT HASARI
MİX MASTERİNG: ERİM ARKMAN
STYLİNG: ADA GÜRKAN
FOTOĞRAFLAR: ERAY KIRAY
BASIN PR: EMRE DUYMAZ
DİGİTAL PR: FEVZİ AYDOĞAN
MENAJER: KADİR ŞEKER
YORMA
AŞK MI İSTEMİŞTİN
BEN Mİ VEREMEDİM
SEN Mİ GÖREMEDİN
KALBİMİN KAPISINI
KİM Kİ ZOR ACABA
ANLAMAZDIN NASIL SA
ANLATMAYI DENEDİM
GEL GİTİN HUZURUN DA
YORMA KALBİMİ YORMA
SORMA BİR DAHA SORMA
TADIM YOK EVİMDE
ÇAYIM DA ŞEKERİM DE
SÖZ - MÜZİK: DİLER TÜRKMEN