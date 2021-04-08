Yıllarını müzikle renklendiren, öğrendiklerini öğretmenlik yaparak yeni nesille paylaşan İlia Özkan, ürettiği ve söylediklerinde doğduğu topraklar Bulgaristan'ın zenginliği kullanıyor.

Müzik tutkunu ve öğretme sevdalısı İlia Özkan, biriktirdiği, yüreğinden geçenleri paylaştığı 4 şarkıdan oluşan farklı müzikal disiplinlerden örneklerin yer aldığı ilk dijital Ep'si 'Yorma' yı Yelda Gürkan Müzik Production etiketiyle 9 Nisan Cuma günü yayınlıyor.

Sözü ve müziği Diler Türkmen’e ait Yorma, geçmiş yıllarda söylenen ‘Al Baharları cover'ı ve Mahmut Tuncer’in sesinden üne kavuşan ‘Uyandım Sabah’ın akustik ile beraber iki versiyonunun da yer aldığı 4 şarkının düzenlemelerini Ajlan Akyüz, Yıldıray Gürgen, Murat Hasarı yaptı. Ep’nin süpervizörlüğünü Murat Hasarı, şarkıların mix ve mastering'ini Erim Arkman üstlendi.

Ruhunuzu dinlendirmeye geliyorum

Yıllarını müzikle renklendiren, öğrendiklerini öğretmenlik yaparak yeni nesille paylaşan İlia Özkan, ürettiği ve söylediklerinde doğduğu topraklar Bulgaristan'ın zenginliği kullanıyor.

Hazırlıkları ve düzenlemeleri 1 yıl yoğun bir stüdyo aşaması sonucunda tamamlanan Yorma'nın imaj fotoğraflarını Eray Kıray çekti.

Bu projede; İlia Özkan hatıralarına, melankoliye, aşka ve hasrete kendince melodileri ile bir sesleniş duyacaksınız.

İlk video klip Ordu’nun eşsiz güzellikleri arasında çekildi.

Ep'nin ilk video klibi, aynı adı taşıyan Yorma şarkısına Emre Kavruk yönetmenliğinde Ordu'da çekildi. Ordu’da Yason burnunda çekilen video klipte coğrafyanın doğal güzellikleri, İlia Özkan'ın performans görüntüleri ile birleştirildi. Eşsiz doğal güzelliklerin sıklıkla kullanıldığı video klip görsel açıdan zengin bir atmosfer oluşturdu.

YORMA

SÖZ - MÜZİK: DİLER TÜRKMEN

ARANJÖR: AJLAN AKYÜZ

MİX- MASTERİNG: ERİM ARKMAN

KLARNET: SERKAN ÇAĞRI

UD- CÜMBÜŞ: ŞEFİK DALYAN

KLİP YÖNETMENİ: EMRE KAVUK

GÖRÜNTÜ YÖNETMENİ: ERKAN SÖNMEZ

IŞIK ŞEFİ: RECEP BİÇER

SAÇ TASARIM: FATİH YÜCEL

AL BAHARLARI

SÖZ - MÜZİK: DİLER TÜRKMEN

ARANJÖR: YILDIRAY GÜRGEN

GİTAR: İLİA ÖZKAN

MİX-MASTERİNG: ERİM ARKMAN

UYANDIM SABAH İLE

SÖZ - MÜZİK: HİKMET UYGUN

GİTAR: İLİA ÖZKAN

MİX- MASTERİNG: ERİM ARKMAN

DÜZENLEME: MURAT HASARI (AKUSTİK VERSİYON)

ARANJÖR: YILDIRAY GÜRGEN

YAPIMCI: YELDA GÜRKAN PRODUCTİON

PRODÜKTÖR: YELDA GÜRKAN

SÜPERVİZOR: MURAT HASARI

MİX MASTERİNG: ERİM ARKMAN

STYLİNG: ADA GÜRKAN

FOTOĞRAFLAR: ERAY KIRAY

BASIN PR: EMRE DUYMAZ

DİGİTAL PR: FEVZİ AYDOĞAN

MENAJER: KADİR ŞEKER

YORMA

AŞK MI İSTEMİŞTİN

BEN Mİ VEREMEDİM

SEN Mİ GÖREMEDİN

KALBİMİN KAPISINI

KİM Kİ ZOR ACABA

ANLAMAZDIN NASIL SA

ANLATMAYI DENEDİM

GEL GİTİN HUZURUN DA

YORMA KALBİMİ YORMA

SORMA BİR DAHA SORMA

TADIM YOK EVİMDE

ÇAYIM DA ŞEKERİM DE

SÖZ - MÜZİK: DİLER TÜRKMEN