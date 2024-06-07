İlk 10 günü çok kıymetli! Zilhicce ayının önemi ve faziletleri Hac ve Kurban günleri gibi pek çok kıymetli vakitleri içinde barındıran ve Hz. Peygamber(s.a.v)'in bu ayın ilk on gününde yapılan amellerin Allah katında çok kıymetli olduğunu belirttiği Zilhicce ayı geldi. Peki nedir Zilhicce? Zilhicce'nin ilk 10 günü neden önemli? Tüm detaylarıyla ve doğru kaynaklardan sizin için araştırdık...

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Zilhicce, Hicri takvime göre yılın 12. ve sonuncu ayıdır. İslam dininin beş temel ibadetinden biri olan hac bu ay yapılır. Mübarek Aylar’ın ikincisidir. Ayrıca haccın bir parçası ve tamamlayıcısı olan kurban kesme ibadeti de bu ayda yapılır. İslam aleminde bugün Kurban Bayramı olarak kutlanır.

Zilhicce ayının ilk 10 gününü ibâdetle geçirmenin faziletli olduğu birçok hadiste belirtiliyor. Peki Zilhicce ne zaman? Zilhicce ayında neler yapılır? İşte Zilhicce ayı hakkındaki her şey...

Sözlükte “hac ayı” anlamındaki zilhicce (zülhicce, zülhacce) kamerî yılın zilkadeden sonra gelen son ayıdır.

İslamın beş şartından biri olan hac bu ayda yapılır. O sebeple Zilhicce ayı, müslümanlar için büyük önem arzediyor ve içerisinde çok kıymetli günleri barındırıyor.

Zilhicce ayının ilk 10 günü neden önemli?

Tefsir Alimlerinin çoğunluğuna göre, Fecr sûresinin 2. âyetinde üzerine yemin edilen on gece, zilhicce ayının ilk on gecesidir.

Hac suresinde “Bilinen günlerde Allah’ın ismini zikretsinler” âyetinde geçen “bilinen günler” ifadesini de zilhiccenin ilk on günü veya teşrik günleri diye yorumladığı nakledilir.

Hz. Peygamber’in, “Allah katında ibadet edilecek -sâlih amel işlenecek- günler içinde zilhiccenin ilk on gününden daha hayırlısı yoktur” (Buhârî)

“Allah katında zilhiccenin ilk on gününde yapılan amellerden daha değerlisi yoktur; bugünlerde tesbihi çok yapın; tahmîdi, tehlîli ve tekbiri çok söyleyin” buyurduğu nakledilir. Hz. Peygamber(s.a.v) zilhiccenin ilk dokuz günü sürekli oruç tuttuğu için bu günlerde oruç tutmak müstehaptır. Yorgun düşmeleri ihtimali bulunan hacıların zilhiccenin sekizinci ve dokuzuncu günlerinde, özellikle vakfenin yapıldığı arefe gününde oruç tutmaları mekruh sayılmıştır.

Başka bir deyişle, Zilhicce’nin ilk on gününün faziletine işaretle, Hz. Peygamber; “Allah katında şu on günde işlenecek salih amelden daha sevimli bir amel yoktur.” buyurmuş, sahabîler, “Ey Allah’ın Resûlü! Allah uğrunda yapılacak cihattan da mı üstündür?” diye sormuşlar.

Bunun üzerine Resûlullah; “Evet, Allah yolunda cihat etmekten de. Ancak malını ve canını tehlikeye atarak cihada çıkan, şehit olup dönmeyen kimsenin cihadı başka. (O, bundan üstündür.)” (Buhârî, Îdeyn, 11) buyurmuştur.

Zilhicce’nin bu on gününün fazileti hac ibadetinin bu ayda yapılmasından kaynaklanmaktadır. (İbn Hacer) Zira bu günlerde hac ibadetinin bir kısım menâsiki yapılmakta bir kısmı da (ziyaret tavafı, şeytan taşlama gibi) ardından gelen teşrik günlerinde gerçekleştirilmektedir.

Zilhicce ayının dokuzuncu günü olan kurban bayramının arefesinde tutulan orucun da çok faziletli olduğu rivayetlerde zikredilmiştir. (Müslim)