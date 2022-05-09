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    İlk biyolojik savaşın yaşandığı yer: Dara Harabeleri Su Sarnıcı

    Mardin'deki Dara Harabeleri'nde bulunan su sarnıçlarının tarihi önemini, fiziki ve stratejik özelliklerini rehber Sabri Şahin anlattı.
    • Özel Haber
    • 09.05.2022 - 16:37
    • Güncelleme : 09.05.2022 - 17:03
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    İlk biyolojik savaşın yaşandığı yer: Dara Harabeleri Su Sarnıcı

    Mardin'deki Dara Harabeleri'nde yapılan kazı çalışmaları, yüzlerce yıllık tarihi ortaya çıkardı.

    Kazılarda, 6. yüzyıldan kalma Bizans ve Pers imparatorlukları dönemine ait devasa su sarnıçları gün yüzüne çıktı.

    Ziyaretçilerini ağırlıyor

    İstanbul'da yakın dönemlere tarihlenen Yerebatan Sarnıcı'ndan daha devasa, herbiri 10 bin metreküp su alabilen sarnıçlar da antik kent gibi ziyarete açıldı.

    Profesyonel şekilde ışıklandırılarak ziyarete açılan harabeler hakkında rehber Sabri Şahin, önemli bilgiler verdi.

    İlk biyolojik savaşın yaşandığı yer: Dara Harabeleri Su Sarnıcı #1

    İlk biyolojik savaş

    Sarnıcın stratejik önemini ve fiziki özelliklerini aktaran Şahin, tarihin ilk biyolojik savaşının yaşandığı yer olduğunu aktardı.

    Sarnıcın yapımında kullanılan kireç taşının nasıl bir biyolojik savaşa neden olduğunu, suyun nasıl toplandığı, yapının stratejik önemi ve yapı hakkında daha fazla bilgi almak için YouTube kanalımızdaki videomuza göz atabilirsiniz.

    İlk biyolojik savaşının yaşandığı yer: Dara Harabeleri Su Sarnıcı VİDEO

    İlk biyolojik savaşın yaşandığı yer: Dara Harabeleri Su Sarnıcı #2

    İlk biyolojik savaşın yaşandığı yer: Dara Harabeleri Su Sarnıcı #3


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