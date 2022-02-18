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    İlk cemre, 19-20 Şubat'ta havaya düşecek

    Baharı müjdeleyen cemrelerden ilkinin düşeceği tarih belli oldu.
    • AA
    • 18.02.2022 - 09:46
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    İlk cemre, 19-20 Şubat'ta havaya düşecek

    Cemreler, halk kültüründe "baharın habercisi" olarak kabul ediliyor.

    "Ateş", "kor", "köz" gibi anlamları olan ve halk arasında birer hafta arayla düştüğü kabul edilen cemrenin, soğuk kış günlerinin ardından havayı, suyu ve toprağı ısıttığına inanılıyor.

    İLK CEMRENİN DÜŞECEĞİ TARİH

    Havaların ısınmasını temsil eden ve bahar bayramı nevruzun da yaklaştığının göstergesi olan cemre ilk 19-20 Şubat'ta havaya düşecek.

    İkinci cemre 26-27 Şubat'ta suya, üçüncü ve son cemre ise 5-6 Mart'ta toprağa düşecek.

    BAHARIN HABERCİSİ

    Üçüncü cemrenin ardından baharın geldiği kabul ediliyor.

    "Cemre düşmesi" ayrıca, hayvancılıkla uğraşanlar için soğuk nedeniyle dışarı çıkaramadıkları hayvanların otlaklara kavuşma zamanının yaklaştığını, tarımla uğraşanlar için de toprağın işlenme dönemine gelindiğini ifade ediyor.

    İlk cemre, 19-20 Şubat ta havaya düşecek #1


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