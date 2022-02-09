İlk cemre düştü mü? Toprağa, havaya ve suya cemre düşme tarihleri 2022

İlk cemre düştü mü? Toprağa, havaya ve suya cemre düşme tarihleri 2022

Havaların ısınması anlamına gelen cemre düşmesi tarihleri, vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki ilk cemre düştü mü, nereye düşecek? İşte toprağa, havaya ve suya cemre düşme tarihleri 2022...

Türkiye aylardır soğuk havanın etkisi altında. Yurdun batısından doğusuna yağmur ve kar yağışları görülüyor.

Şubat ayına girilmesiyle birlikte cemre düşme tarihleri de merak konusu oldu.

Mart'a sayılı günler kala havalar ne zaman ısınacak sorusunun yanıtı cemrelerin düşmesinde yer alıyor.

Ateş ve kor anlamına gelen cemre her yıl Şubat ayı sonunda başlayan takvime göre; önce havaya, sonra suya, son olarak da toprağa düştüğü kabul edilliyor.

Buna göre; İlk cemre ne zaman düşecek, nereye düşecek? 2022 Cemre düşme tarihleri...

İLK CEMRE NE ZAMAN DÜŞECEK 2022?

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Halk takvimi ve inanışına göre, kasım günlerinin 100. gününden 5 gün sonra cemrelerin düşmeye başlıyor. Cemrenin birer hafta aralıkla havaya, suya ve toprağa düştüğüne inanılıyor.

2022 yılının ilk cemresi,19-20 Şubat tarihlerinde havaya düşecek.

İkinci cemre ise 26-27 Şubat tarihlerinde suya düşecek. Son cemre ise 5-6 Mart tarihlerinde toprağa düşecek.

CEMRE DÜŞME TARİHLERİ

Cemrenin birer hafta aralıkla havaya, suya ve toprağa düştüğüne inanılıyor.

Üç tane olan cemrenin birincisi havaya (19-20 Şubat), ikincisi suya (26-27 Şubat) ve üçüncüsü de (5-6 Mart) toprağa düşer.