Baharın gelişini bekleyen ve kutlamaya hazırlanan vatandaşlar, "İlk cemre ne zaman düşecek?" sorusunu gündeme taşıyarak, araştırmaya başladı.

Sonbaharın güzelliğinin ardından, kışın dondurucu soğuklarını karşıladık ve vedalaşmak üzere hazırlanmaya başladık.

Şubat ayını uğurlamaya hazırlandığımız şu günlerde, kış ayından yavaş yavaş çıkmanın sevincini yaşıyoruz.

Şubat ayının sonuna yaklaşmamız demek aslında cemrenin düşme vaktinin gelmesi anlamına geliyor.

Bu kapsamda da baharın ve yazın müjdecisi olan cemrelerin ne zaman düşeceği merak edilmeye ve araştırılmaya başlandı.

Hava, su ve toprak olmak üzere tam üç defa düşen cemreler, belli tarihlerde düşmeye başlıyor.

Bahar aylarını karşılamamızı sağlayan cemreler sayesinde, özlediğimiz güneş yüzünü yeniden gösteriyor.

Peki, İlk cemre ne zaman düşecek? 2022 ilk cemre düşme tarihi...

İLK CEMRE NE ZAMAN DÜŞECEK?

Havaların ısınmasını temsil eden ve bahar bayramı nevruzun da yaklaştığının göstergesi olan cemre, ilk önce 19-20 Şubat'ta havaya düşecek.

İkinci cemre 26-27 Şubat'ta suya, üçüncü ve son cemre ise 5-6 Mart'ta toprağa düşecek.

CEMRE HAKKINDA

Ateş ve kor anlamına gelen cemrelerin düşmesi, bahar bayramı nevruzun yaklaştığına işaret ediyor.

Cemrelerin düşmesi aynı zamanda hayvancılıkla uğraşanlar için soğuk nedeniyle dışarıya çıkartamadıkları hayvanların otlaklara kavuşma zamanının yaklaştığını ve tarımla uğraşanlar için ise toprağın işlenme dönemine gelindiğini ifade eder.

Bu nedenle vatandaşlar, cemrelerin düşme tarihlerini iple çeker.