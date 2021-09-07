İlk defa yurtta kalacaklar için ihtiyaç listesi

İlk defa yurtta kalacaklar için ihtiyaç listesi

Üniversiteyi şehir dışında okuyacak olan öğrenciler, kalacakları yurt araştırmalarını sürdürürken ''Yurtta neler lazım?'' sorusuna da yanıt arıyor. İşte ilk kez yurtta kalacaklar için ihtiyaç listesi.

Koronavirüs salgını nedeniyle yüz yüze eğitime verilen ara, nihayet sona erdi. Uzun bir aradan sonra okula gitmek için gün sayan öğrenciler, üniversite tercih sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte kalacakları yer konusunda araştırmalarını hızlandırdı.

Üniversite tercihini başka bir şehirden yana kullananlar, genellikle yurtta kalmayı tercih ediyor. Ancak ilk defa yurtta kalacak olan acemi öğrencilerin kafası, yurda giderken alınması gereken temel ürünler konusunda karışmış durumda.

Tam da bu noktada ''Yurtta kalacak öğrencilerin ihtiyaç listesinde neler olmalı?'' sorusuna yanıt olabilecek nitelikte bir içerikle karşınızdayız. Eğer daha önce yurt hayatı deneyimlemedeyseniz ve yanınızda neler götürmeniz gerektiği konusunda hiçbir fikriniz yoksa yurtta kalacaklar için ihtiyaç listesi haberimizi incelemeden geçmeyin.

İşte temizlik, düzen ve organizasyona dair her türlü malzemenin yer aldığı ihtiyaç listemiz…

YURTTA KALACAKLAR İÇİN İHTİYAÇ LİSTESİ

KIYAFETLER

Yurttaki dolaplar çok büyük olmayacağından yanınızda götüreceğiniz kıyafetler konusunda oldukça seçici olmanız gerekir. Özellikle ‘Bunu belki giyerim’ dediğiniz kıyafetleri kesinlikle yanınıza almayın.

Kıyafetinizi gideceğiniz şehre göre seçmenizde fayda var. Bu noktada günlük hayatta tercih etmediğiniz kıyafetleri yanınızda götürmeyin.

Ayrıca gideceğiniz şehrin iklimi de önemli. Akdeniz veya Ege bölgesinde yer alan bir şehirde okuyacaksanız daha ince kıyafetleri, Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgesinde bir üniversite kazandıysanız daha kalın kıyafetleri tercih edin.

Yurtta kıyafetlerinizi çok sık yıkama şansınız olmayabilir. Bu nedenle giyeceğiniz tişörtlerden kısmayın. Özellikle yanınıza eşofman, pijama takımı, çorap ve iç çamaşırlarınızı fazlasıyla almanızı tavsiye ediyoruz.

Tabi yanınızda sadece spor kıyafet değil, gömlek, etek veya kumaş bir pantolon gibi klasik kıyafetlerde bundurmalısınız.

YEDEK NEVRESİM TAKIMI

Genellikle yurtlar nevresim takımı veriyor ama siz ne olur ne olmaz düşüncesiyle yedek olarak yanınızda bir tane nevresim takımı ve minik bir battaniye götürebilirsiniz.

TERLİK

Genellikle yurtta kalacak olan öğrenciler, terlik götürmeyi unutur. Duşta ve oda içinde kullanmak için yanınızda mutlaka iki adet terlik götürmeniz gerektiğini unutmayın. Ayak sağlığı açısından terliklerinizi başkaları ile paylaşmamaya özen gösterin.

KİŞİSEL BAKIM ÜRÜNLERİ

Gereksiz ağırlık olmaması için evde bulunan kişisel bakım ürünlerini yanınızda götürmeye gerek yok. Mesela diş macunu veya şampuan gibi kolaylıkla satın alınabilecek ürünleri gideceğiniz yerdeki marketlerden de alabilirsiniz.

Ancak tırnak makası, saç kurutma makinesi, düzleştirici, maşa, epilasyon aleti, traş makinesi gibi aletleri ya da bornoz, havlu gibi ürünleri yanınıza alabilirsiniz. Hatta yedek havlu götürmeniz çok daha iyi olacaktır.

ÜTÜ

Eğer gittiğiniz yurtta ütü yoksa ve kırışık kıyafetlerle dolaşmak istemiyorsanız yanınızda ütü götürmeniz sizin için faydalı olacaktır.

KETTLE YA DA SU ISITICISI

Yurtlarda vazgeçilmez ürünler arasında yer alan küçük bir kettle ya da su ısıtıcısı sayesinde canınız istediği zaman çayınızı, kahvenizi yapıp içebilirsiniz. Özellikle sınav sürecinde sabahlamanız gerektiği durumlarda ‘’İyi ki yanıma almışım’’ diyeceksiniz!

KUPA, ÇATAL, KAŞIK

Kupa, kase, çatal ve kaşık okul zamanınız boyunca vazgeçilmezlerinizden biri olacak. Dolayısıyla bu tarz mutfak ürünlerini yanınızda bulundurmaya dikkat edin. Böylece yurtta belirli saatlerde olan çay veya yemek saatlerinin dışında kendinize özel kupa bardak sayesinde çay veya kahve tüketebilirsiniz.

DİKİŞ SETİ

Küçük bir dikiş seti alıp dolabınızın bir köşesinde bulundurmanız da fayda var. Böylece ihtiyaç anında hemen kullanabilirsiniz.

ASMA KİLİT

Kesinlikle unutulmaması gereken malzemeler arasında yer alan bir eşya da asma kilit. Özel eşyalarınız ya da laptop gibi ürünlerinizin güvenliği açısından yanınızda bulundurmaya önem verin.

ASKI

Kıyafetlerinizin kırışmasını önlemek amacıyla askı bulundurmanızda fayda var. Ancak askıyı yanınızda götürebileceğiniz gibi gittiğiniz yerden de temin edebilirsiniz.

DÜZENLEYİCİ KUTULAR

Bir arada bulundurmanız gereken eşyalarınız için küçük kutu ve düzenleyiciler kullanabilirsiniz.

Okul döneminde bir ilaç kutusu veya çantası hazırlamanız yararlı olur. Bu ilaç kutusunda ateş düşürücü, ağrı kesici, grip ve soğuk algınlığı ilacı, yara bandı, yara ve yanık kremi, vazelin gibi ürünleri bulundurabilirsiniz. Böylece ihtiyaç duyduğunuz anda hemen kullanabilmek adına size oldukça kolaylık sağlayacaktır.

TEKNOLOJİK ÜRÜNLER

Teknolojik ürün noktasında okul için vazgeçilmezlerimiz arasında yer alan laptop, usb çoklayıcı ve flash belleğin yanı sıra telefon, kulaklık ve şarj aletinizi almayı unutmayın.

Ayrıca yurt odalarında yatağınızın yanında priz bulmanız neredeyse imkansız. Bu nedenle yanınızda mutlaka uzatma kablosu götürün.

KIRTASİYE ÜRÜNLERİ

Kırtasiye ürünleri olarak ise defter, kalem, silgi gibi okul gereçlerini yanınıza alabilirsiniz. Tabi bunları bulunduğunuz yerden de temin edebilirsiniz.

Editörden tavsiye: Pahalı ürünlerin çalınma riski yüksek olduğundan genel olarak ucuz ve kaliteli ürünleri tercih etmeye çalışın.