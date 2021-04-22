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İlk FSRU gemisi Ertuğrul Gazi, Türkiye'de
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'nin ilk yüzer LNG depolama ve gazlaştırma gemisi Ertuğrul Gazi'nin, Hatay'ın Dörtyol ilçesindeki limana demirlediğini bildirdi.
- DHA
- 22.04.2021 - 12:35
- Güncelleme : 22.04.2021 - 12:46
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'nin ilk yüzer LNG depolama ve gazlaştırma gemisi (FSRU) Ertuğrul Gazi'nin Türkiye’de olduğunu duyurdu.
Twitter hesabından bir paylaşım yapan Dönmez, “Bayrağımızı göndere çeken ilk FSRU Gemimiz; Ertuğrul Gazi, Türkiye'de.” dedi.
TESTLERİN ARDINDAN İŞLETMEYE ALINACAK
Geminin Hatay'ın Dörtyol ilçesindeki limana demirlediğini belirten Dönmez, “Sertifikasyon işlemlerinin ardından Dörtyol'daki limana demirledi. Test işlemlerinin ardından işletmeye alınacak gemimiz ülkemizin doğalgaz arz güvenliğine katkı sağlayacak. Ülkemize hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.
Ertuğrul Gazi Türkiye’de VİDEO