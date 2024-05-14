İlk görüşte aşk nikah masasına taşındı... Mersin'de Sibiryalı geline Türk düğünü Mersinli İlyas Can Kil, iş gezisi için gittiği Maldivler'de ilk görüşte aşık olduğu Sibiryalı Mariia Sadnova ile Mersin'de Türk geleneklerine göre yapılan düğünle dünyaevine girdi.

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İHA

Türkiye bir yabancı gelin düğününe daha sahne oldu.

Geçtiğimiz yıl mart ayında iş gezisi için gittiği Maldivler'de Sibiryalı Mariia Sadnova ile tanışan İlyas Can Kil, 5 dakikalık görüşme sonrasında birbirlerine aşık oldu.

Türkiye’ye dönen Kil, Sadnova ile görüşmeyi sürdürdü. Bir süre sonra Mariia’yı Mersin’e davet eden ve ailesiyle tanıştıran Kil, kız arkadaşına ikinci gelişte evlenme teklif etti.

Yaklaşık 10 bin kilometrelik mesafe nedeniyle Mariia'nın ailesi başta karşı çıktı ancak aileyi tanıdıktan sonra evliliğe razı oldu.

Sibiryalı geline Türk düğünü

Türkiye’ye hayran kalıp yerleşmeye karar veren Mariia, Türk usulü düğünle evlendi. Kınası yakılan, testi kıran Mariia, Mersin Erdemli’de açık havada yapılan düğünle mesafeleri tanımayarak aşkıyla evlendi.

Mersin’in Maldivler'i Ayaş bölgesindeki tarihi mekanları gezip, deniz kenarında vakit geçiren Mariia, mutluluğunu dile getirdi.

"Aşkın gücü 10 bin kilometreyi aştı ve buraya kadar geldi"

Eşiyle 5 dakika tanışma fırsatı olduğunu anlatan damat İlyas Can Kil, "Bugün o 5 dakikalık tanışma fırsatı Mersin Erdemli’ye kadar uzandı. 10 bin kilometre uzaklıktaki eşim Mariia’nın artık bir Mersinli eşi var. Aşkın gücü 10 bin kilometreyi aştı ve buraya kadar geldi." dedi.

Tanıştıktan sonra ara ara görüşmelerinin devam ettiğini söyleyen Kil, "'Ne zaman Türkiye’ye gelebilirsin' dedim. 'Mayıs ayında 5 günlüğüne' geldi. Buraları gezdik. Ailemle tanıştırdım, Türk kültürünü göstermeye çalıştım. İkinci kez geldiğinde evlilik teklifi ettim. Kendisi de kabul etti ve Türkiye’ye yerleşme kararı aldı. Nikahımızı yaptık, çok güzel zaman geçirdik. Kendisi Türkiye’yi çok beğendi. Türkçe öğrenmeye karar verdi." diye konuştu.

"Sibiryalı eşime Yörük kültürünü tanıtmaya çalışıyorum"

Kendisinin Mersin Erdemli Ayaş Mahallesi’nden olduğuna dikkat çeken Kil, "Yıllardır yurt dışına gidip geldiğim için olabildiğince buraları insanlara göstermeye çalışıyorum. Bir gün Türk kültürünü, Yörük kültürünü eşime tanıtacağım hiç aklıma gelmezdi. Şu anda Sibiryalı eşime Yörük kültürünü tanıtmaya çalışıyorum. Olabildiğince öğreniyor ve gün geçtikçe seviyor. 10 bin kilometre uzaktan benim ve hayatımız için her şeyi bıraktı buralara geldi." ifadelerini kullandı.

Kendi ailesinin turizmci olduğu için evlilik düşüncelerini yadırgamadığına değinen Kil, "Ama Mariia’nın ailesi ilk başta kabul etmedi. Yeni tanıştığı birisi için 10 bin kilometre yol yaparak Mersin’e gelmek garip geldi bir kız annesi olarak. Tanışıp konuştuktan sonra biz Petersburg'a gittik orada buluştuk, her şey yoluna girdi." diyerek yaşananları özetledi.

Eşi için Türkiye’ye geldiğini belirten Mariia ise, "Gelince anladım ki Türkiye çok güzel. İnsanlar, hava her şey güzel. Ben Can için Sibirya’dan Erdemli’ye geldim. Şimdi birlikte çok mutluyuz." diyerek duygularını dile getirdi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)