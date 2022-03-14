İlk iftar ne zaman 2022 | İstanbul, Ankara, İzmir iftar saati

Ramazan ayına sayılı günler kaldı. İftar ve sahur saatlerini merak edenler, ilk iftar ne zaman sorusunu araştırıyor. İşte İstanbul, Ankara, İzmir 2022 ilk iftar saati...

Bu yıl Nisan ayında idrak edilecek olan on bir ayın sultanı Ramazan'a sayılı günler kaldı.

Vatandaşlar, ilk iftar ne zaman, saat kaçta sorusunu da araştırmaya başladı.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan Ramazan 2022 takvimine göre ilk sahur ve iftar saatleri belli oldu.

Ramazan ayında Türkiye'de ilk iftar Hakkari'de gerçekleşecek.

Coğrafi konum ve güneşin doğuşu ile batışı hesaplanarak belirlenen imsak ve iftar vakitlerine göre oruç en geç Edirne'de açılacak.

Peki bu yıl ilk sahur ne zaman, hangi gece? İşte 2022 Ramazan imsakiyesi...

2022 İLK İFTAR NE ZAMAN? (İSTANBUL, ANKARA İZMİR)

İstanbul’da bu yıl ilk imsak vakti 2 Nisan 2022 Cumartesi günü saat 05:12 olacak. İstanbul’da 2022 yılının ilk iftarı ise saat 19:36’da yapılacak.

İzmir için ilk imsak vakti 05:25 olacak. Aynı gün İzmir’deki ilk iftar vakti ise 19:42 olacak.

İlk oruç için Ankara’da ilk imsak vakti 04:59 olacak. 2022 yılının ilk orucunu Ankara’da açacak olanlar 19:20’de iftar yapacaklar.