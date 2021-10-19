İlk konutunu alana tapu harcı ve KDV desteği verilmesi önerisi yapıldı

İlk konutlarını alanlar için öneride bulunan İTO Başkanı Şekib Avdagiç, 150 metrekareye kadar olması şartıyla ilk konutunu alanlara tapu harcı ve KDV indirimi yapılması fikrini sundu.

Konut almaya teşvik etme amacıyla İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı'ndan indirim teklifi geldi.

Başkan Şekib Avdagiç, Türkiye'nin yılda 750 bin yeni konuta ihtiyacı olduğunu belirtti.

Aynı zamanda ilk konutunu alanlara tapu harcı ve KDV indirimi sağlanabileceğini söyleyen Avdagiç, indirim imkanının 150 metrekarelik evlere kadar sunulabileceğini söyledi.

İLK KEZ KONUT ALACAKLARA İNDİRİM ÖNERİSİ

Avdagiç, açıklamasında, “Konut sahipliliğini artırarak kira artışlarını dengelemek için 2 önerimiz var. Sadece 150 metrekareye kadar, ilk kez konut alacaklardan tapu harcı olan yüzde 2’yi devlet, 6 ay ya da 1 yıl süreyle almayabilir. Ayrıca yine 150 metrekare ile sınırlı olmak üzere yüzde 18 KDV’ye tabi ilk konutta vergi yüzde 1'e düşürülebilir." ifadelerini kullandı.

"TEŞVİK VERİLMESİ KATKI SAĞLACAYACAK"

Avdagiç yaptığı yazılı açıklamada, son dönemde yaşanan kira artışlarına ilişkin olarak, "Bu artış maalesef çözümü zor bir noktaya geldi. Sebebi de şu; 2 milyon lira ile konut almaya kalktığınızda o konutun kirasını, mevduat getirisiyle kıyaslayınca arada büyük bir fark var. Bu sebeple vatandaşa bir takım teşvikler verilmesinin katkısı olacağı görüşündeyiz." değerlendirmesinde bulundu.

"150 METREKAREYLE SINIRLI OLACAK"

Konut sahipliliğini artırarak kira artışlarını dengelemek için 2 önerileri olduğunu aktaran Avdagiç, "Sadece 150 metrekareye kadar, ilk kez konut alacaklardan tapu harcı olan yüzde 2’yi devlet, 6 ay ya da 1 yıl süreyle almayabilir. Ayrıca yine 150 metrekare ile sınırlı olmak üzere yüzde 18 KDV’ye tabi ilk konutta vergi yüzde 1'e düşürülebilir." ifadelerini kullandı.

"DÖVİZ MEVDUATLARININ TL'YE DÖNMESİNE DE KATKI SAĞLAYACAK"

İTO Başkanı Avdagiç, devletin alacağı tedbirler konusunda yeni konut sahiplilik oranının artacağını vurgulayarak, “Alınacak tedbirlerle kiraya talep azalacağı için böylelikle kira artışları da yavaşlayacaktır. Satışların artmasıyla birlikte yarım kalan projeler tamamlanacak ve hareketlilik olacaktır piyasada. Bu arada duran projelerin çalışmasıyla birlikte istihdam artacak, stoklar bitecek ve yeni projeler başlayacak." değerlendirmesini yaptı.

VERGİ GELİRİ ARTACAK

Gündeme getirdikleri önerilerin, bireylere ait döviz mevduat hesaplarının TL’ye dönüşmesine de katkı sağlayacağına inandıklarını belirten Avdagiç, "Bir diğer sonuç da piyasaya hareketlenmeye başlayınca devletin de vergi geliri artacaktır." ifadelerini kullandı.