İlk sahur ve ilk iftar hangi illerimizde yapılacak?

İlk sahur ve ilk iftar hangi illerimizde yapılacak?

Ramazan ayına sayılı günler kala," Ramazan ne zaman, hangi ay başlıyor? İlk oruç ne zaman tutulacak? İlk sahur ve ilk iftar hangi illerimizde yapılacak?" soruları araştırılmaya başlandı.

Ramazan ayı tüm İslam alemi için oldukça önemli ve bereketli bir ay olarak öne çıkıyor. Bu ay güzellikleriyle gelirken, kişilerin daha dikkatli davranması gerekiyor.

İyiliklerin ve paylaşmanın artış gösterdiği bu ay, yapılan dualar daha çok kabul olur ve geri dönüşleri daha güzel olur.

Bu nedenle kişilerin bolca iyilik yapması, kötü davranışlardan uzak durması ve güzelliklere vesile olması gerekiyor.

11 ayın sultanın ne zaman başlayacağını merak edenler ise "Ramazan ne zaman, hangi ay başlıyor? İlk oruç ne zaman tutulacak? İlk sahur ve ilk iftar hangi illerimizde yapılacak?" sorularını gündeme getirdi.

Peki, Ramazan ne zaman, hangi ay başlıyor? İlk oruç ne zaman tutulacak? İlk sahur ve ilk iftar hangi illerimizde yapılacak? İşte yanıtı...

RAMAZAN NE ZAMAN BAŞLIYOR, İLK SAHUR VE İFTAR HANGİ İLLERDE AÇILACAK?

Ramazan ayının ilk günü 2 Nisan 2022 tarihine denk geliyor. İlk sahura ise 1 Nisan'ı 2 Nisan'a bağlayan gece kalkılacak.

1 Nisan akşamı ise ilk teravih namazı kılınacak. Ramazan ayında Türkiye'de ilk sahur Ardahan'da, ilk iftar ise Hakkari'de gerçekleşecek.

2022 İLK İFTAR NE ZAMAN? (İSTANBUL, ANKARA İZMİR)

İstanbul’da bu yıl ilk imsak vakti 2 Nisan 2022 Cumartesi günü saat 05:12 olacak.

İstanbul’da 2022 yılının ilk iftarı ise saat 19:36’da yapılacak. İzmir için ilk imsak vakti 05:25 olacak. Aynı gün İzmir’deki ilk iftar vakti ise 19:42 olacak.

İlk oruç için Ankara’da ilk imsak vakti 04:59 olacak. 2022 yılının ilk orucunu Ankara’da açacak olanlar 19:20’de iftar yapacaklar.