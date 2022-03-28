Ramazan ayını karşılamaya artık günler kalırken, detaylar merak edilmeye başladı. Bu kapsamda, "İlk teravih ne zaman kılınacak 2022?" sorusu gündeme getirildi.

11 ayın sultanı Ramazan'ı karşılamaya artık sayılı günler kala, tüm hazırlıklar yapılmaya başlandı.

İslam alemi için oldukça önemli olan Ramazan ayında, yardımlaşma ve kalabalık aile sofraları ilk sırada yer alıyor.

Bu nedenle Ramazan'ın gelmesini dört gözle bekleyenler, 11 ayın sultanına dair detayları araştırmaya başladı.

Vatandaşlar özellikle, "İlk teravih ne zaman kılınacak 2022?" sorusunu sormaya ve detayları öğrenmeye çalışıyor.

Peki, İlk teravih ne zaman kılınacak 2022? İşte yanıtı...

İLK TERAVİH NE ZAMAN 2022?

Teravih namazı, Ramazan ayına özel 20 rekattan ibaret bir müekked sünnettir. Bu namazın cemaatle kılınması sünnettir.

Diyanet İşleri Bakanlığı tarafından yayınlanan 2022 Dini Günler Takvimi'ne göre; bu yıl Ramazan 2 Nisan Cumartesi günü başlayacak. Buna göre; 2022 yılının ilk teravih namazı 1 Nisan 2022 gecesi kılınacak. İlk teravih namazı 1 Nisan Cuma günü yatsı namazı farzı kılındıktan sonra kılınacak.