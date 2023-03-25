İlkbahar geldi! Leylekler, Tunceli'ye geri dönmeye başladı Bahar aylarında yolu gözlenen leylekler, önceki yıllarda elektrik ve ev çatılarına yaptıkları yuvalarına yeniden yerleşti.

İHA

Havaların soğumasıyla sıcak bölgelere göç eden leylekler, geri gelmeye başladı.

Her yıl ilkbahar aylarında ortaya çıkan leylekler, bu kez Tunceli'de görüldü.

Hava sıcaklığının giderek arttığı kentte, karların erimesiyle doğa canlanmaya başladı.

Evlerin çatılarındaki yuvalarına yerleştiler

Akarsuların coşkuyla aktığı ve arazilerin çiçeklerle renklendiği kentte, leylekler de Mazgirt ilçesindeki yuvalarına geldi.

Her yıl mart-eylül ayı aralığında ilçedeki köyleri mesken tutan leylekler, evlerin çatılarına ve elektrik direklerine kurdukları yuvalarda yaşamlarını sürdürüyor.

Kış gelince göç başlayacak

Kar nedeniyle de bozulan yuvalarını ağaç dallarıyla onaran leylekler, kuluçka sürelerini tamamladıktan sonra yumurtadan çıkacak olan yavrularını büyütecek.

Sonbahara kadar köylerde konaklayacak olan leylekler, kışın gelmesiyle yeniden sıcak iklime sahip bölgelere doğru göç edecek.