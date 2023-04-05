İlkbahar güzelliğine bürünen Tunceli görüntülendi Ovacık'ta karların erimesiyle çiçekler açtı. Bitkilere eşlik eden Munzur Çayı görüntülendi.

AA

Tunceli, baharın gelmesiyle renklendi.

Ovacık, kentin doğal güzellikleriyle öne çıkan ilçesi olarak biliniyor.

İlkbaharla birlikte dağlarda, vadilerde ve tarlalarda oluşan renk cümbüşü, drone ile görüntülendi.

Munzur Çayı çiçeklere eşlik ediyor

Yılın yaklaşık 5 ayı beyaz örtüyle kaplı olan 1500 rakımlı ilçede, karların erimesiyle ovalarda açan nergis, çiğdem, kardelen, sümbül ve düğün çiçeklerine yağışlarla debisi yükselen Munzur Çayı eşlik ediyor.

Ovacık'ın eşsiz güzellikleri

Tatuşağı, Koyungölü, Yeşilyazı ve Çakmaklı köylerindeki tarlaları yeşilin ve diğer tüm bahar renklerinin tonlarını yansıtan Ovacık'ın bu eşsiz güzellikleri drone ile görüntülendi.