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Tunceli, baharın gelmesiyle renklendi.
Ovacık, kentin doğal güzellikleriyle öne çıkan ilçesi olarak biliniyor.
İlkbaharla birlikte dağlarda, vadilerde ve tarlalarda oluşan renk cümbüşü, drone ile görüntülendi.
Munzur Çayı çiçeklere eşlik ediyor
Yılın yaklaşık 5 ayı beyaz örtüyle kaplı olan 1500 rakımlı ilçede, karların erimesiyle ovalarda açan nergis, çiğdem, kardelen, sümbül ve düğün çiçeklerine yağışlarla debisi yükselen Munzur Çayı eşlik ediyor.
Ovacık'ın eşsiz güzellikleri
Tatuşağı, Koyungölü, Yeşilyazı ve Çakmaklı köylerindeki tarlaları yeşilin ve diğer tüm bahar renklerinin tonlarını yansıtan Ovacık'ın bu eşsiz güzellikleri drone ile görüntülendi.