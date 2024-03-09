İlkbaharda kayak keyfi: Sarıkamış'ta turist hareketliliği yaşandı Kar kalınlığının 155 santimetreyi geçtiği Sarıkamış Kayak Merkezi, ziyaretçilerini ağırladı. Ankara'dan gelen bir vatandaş, "Keşke daha önce de gelseydim. Çok keyifliydi" dedi.

AA

Kars'taki Sarıkamış Kayak Merkezi, turistlerin akınına uğradı.

Ziyaretçiler, ilkbaharda yağan karın ardından soluğu kayak merkezinde aldı.

Sarıçam ormanları arasında bulunan 2 bin 634 rakımlı kayak merkezinde, kar kalınlığı 155 santimetreyi geçti.

Pistlerde yoğunluk yaşandı

İlkbaharda merkezdeki pistlerde yoğunluk oluşturan yerli ve yabancı turistler, kayak, kızak ve snowboard yapıyor.

Yoğun kar nedeniyle merkezde kayak keyfinin nisan ortalarına uzaması bekleniyor.

"Tatilciler Sarıkamış'a akın etti"

Kayak eğitmeni Adem Şen, baharda sezonun çok iyi geçtiğini belirterek şöyle dedi:

Kristal karın keyfini çıkaran tatilciler Sarıkamış'a akın etti. Şu anda Sarıkamış doluluk oranında zirveyi yakalamış durumda, bu kar keyfini kimsenin kaçırmasını istemiyoruz.

"Keşke daha önce de gelseydim"

Ankara'dan gelen Berdan Taykulu da Sarıkamış'ı ilk kez ziyaret ettiğini dile getirerek şu ifadeleri kullandı:

Keşke daha önce de gelseydim. Çok keyifliydi, hava ve pist çok güzeldi. Her zaman burada olmak için elimden geleni yapacağım. Burası başka bir dünyaymış.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)